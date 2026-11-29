Ngày 29-11, những trận chung kết đối kháng kịch tính tại Nhà thi đấu đa môn tỉnh Đồng Tháp đã khép lại hành trình của Pencak silat ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần X - 2026, để lại nhiều dấu ấn về chuyên môn lẫn công tác tổ chức.

Tốp 3 toàn đoàn Pencak silat Đại hội thể thao toàn quốc 2026 nhận cờ thưởng từ Ban tổ chức. Ảnh: BTC

Giải đấu năm nay quy tụ 21 đơn vị tỉnh, thành, ngành với hơn 200 vận động viên, tranh chấp 23 bộ huy chương. Với chất lượng chuyên môn cao cùng sự cạnh tranh quyết liệt ở từng hạng cân đối kháng và nội dung biểu diễn quyền, môn Pencak silat đã để lại nhiều dấu ấn sau những ngày tranh tài sôi nổi.

Khép lại đại hội, đơn vị Thanh Hóa xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với thành tích 4 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ. Kết quả này cho thấy sự vượt trội của đơn vị này với lực lượng võ sĩ đồng đều, có nền tảng thể lực tốt, kỹ thuật khéo léo và bản lĩnh thi đấu tự tin. Xếp nhì toàn đoàn là đơn vị Công an Nhân dân với 3 HCV, 1 HCĐ. Trong khi đó, TPHCM đứng thứ 3 khi giành 2 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ.

Nguyễn Tấn Sang (TPHCM) giành HCV hạng 80kg nam. Ảnh: BTC

Đối với đơn vị đăng cai chính Đại hội Thể thao toàn quốc lần X - 2026, TPHCM có 2 tấm HCV thuộc về võ sĩ Lê Văn Phước ở hạng cân 50kg nam và Nguyễn Tấn Sang ở hạng cân 80kg nam. So với kỳ đại hội năm 2022 chỉ giành 1 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ, thành tích lần này cho thấy bước tiến đáng kể của đội tuyển Pencak silat TPHCM.

Một điểm nhấn đáng chú ý của giải năm nay là việc Ban tổ chức áp dụng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên trọng tài cho từng trận đấu. Cách làm này góp phần nâng cao tính khách quan, minh bạch và công bằng trong công tác điều hành, tạo sự yên tâm cho các đoàn tham dự và vận động viên thi đấu.

Dấu mốc đặc biệt của nhà vô địch Nguyễn Tấn Sang Trong ngày 29-11 tại Nhà thi đấu đa môn tỉnh Đồng Tháp, Chi bộ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Tấn Sang. Sự kiện diễn ra ngay sau khi võ sĩ này xuất sắc giành HCV hạng cân 80kg nam. Đây không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ và thành tích thi đấu nổi bật của Tấn Sang, mà còn đánh dấu bước trưởng thành về bản lĩnh chính trị, lý tưởng sống và trách nhiệm của một vận động viên thể thao thành tích cao của TPHCM.

NGUYỄN ANH