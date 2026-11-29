Ngược dòng thắng Hà Nội tỉ số 5-2 trong trận chung kết, futsal nam TPHCM giành huy chương vàng (HCV) Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, chấm dứt “cơn khát” vàng kéo dài 12 năm chờ đợi của thể thao Thành phố.

Niềm vui của các cầu thủ futsal TPHCM khi đoạt HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Chiều 29-11, TPHCM và Hà Nội bước vào trận chung kết futsal nam Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 với thành tích toàn thắng. Đây là màn tái đấu đầy duyên nợ giữa hai đội bóng hàng đầu futsal Việt Nam. Cách đây 4 năm, chính Hà Nội đã đánh bại TPHCM để giành HCV Đại hội.

Sức nóng của trận chung kết được thể hiện ngay trên khán đài nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng. Đông đảo cổ động viên đến sân, phủ kín các khán đài. Ban tổ chức phải đóng cửa sớm để bảo đảm an ninh, trật tự khi lượng người đến xem vượt sức chứa.

Khán đài nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng được phủ kín khán giả. ẢNH: TÂM HÀ

Được chơi trên sân nhà, TPHCM nhập cuộc đầy hứng khởi. Phút thứ 2, Châu Đoàn Phát sút xa đưa bóng dội cột dọc khung thành Hà Nội. Hơn 10 giây sau, thủ môn Bùi Ngọc Long chiến thắng Nguyễn Thịnh Phát trong pha đối mặt.

Tuy nhiên, đội chủ nhà bất ngờ nhận bàn thua ở phút thứ 3. Nguyễn Đa Hải cướp bóng trong chân Huỳnh Văn Hoài ngay bên phần sân đối phương rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Lưu Thanh Bảo, mở tỉ số cho Hà Nội. Nhưng chỉ vài giây sau, Nguyễn Thanh Tâm đi bóng lắt léo từ cánh phải vào trung lộ rồi sút chéo góc, đánh bại Ngọc Long gỡ hòa 1-1 cho TPHCM.

Trận đấu tiếp tục diễn ra hấp dẫn. Phút thứ 4, An Lâm Tới sút trúng cột dọc khung thành TPHCM. Phút 10, Thanh Tâm có cơ hội đối mặt nhưng không thắng được Ngọc Long.

Trận chung kết diễn ra quyết liệt. ẢNH: TÂM HÀ

Đến phút 14, từ pha phối hợp đá biên với Từ Minh Quang, Nguyễn Trọng Kiên bắt volley một chạm chính xác, đưa Hà Nội vượt lên dẫn 2-1.

Đầu hiệp 2, Triệu Xuân Linh có cú bấm bóng đưa bóng trúng điểm nối giữa xà ngang và cột dọc khung thành TPHCM. Sau đó, đội chủ nhà đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ.

Nỗ lực tấn công của TPHCM được đền đáp ở phút 26. Nguyễn Thịnh Phát di chuyển xuống cột 2, đệm bóng cận thành từ đường chuyền của đồng đội, gỡ hòa 2-2. Ba phút sau, TPHCM tổ chức phản công nhanh. Lê Bộ thoát xuống dứt điểm căng, đưa đội nhà vượt lên dẫn 3-2. Tiếp đà hưng phấn, Châu Đoàn Phát thực hiện thành công quả đá phạt, nâng tỉ số lên 4-2.

Khi trận đấu còn hơn 9 phút, HLV Nguyễn Đình Hoàng cho Hà Nội sử dụng chiến thuật power-play. Tuy nhiên, đội khách không thể tận dụng cơ hội. Trọng Kiên còn bỏ lỡ quả phạt đền khi không thắng được thủ môn Hồ Văn Ý.

Thịnh Phát lập cú đúp bàn thắng vào lưới Hà Nội. ẢNH: TÂM HÀ

Trước khi trận đấu khép lại, Thịnh Phát tận dụng sai lầm của Hà Nội khi triển khai power-play để ghi bàn vào lưới trống, ấn định chiến thắng 5-2 cho TPHCM.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, các thành viên TPHCM cùng người hâm mộ vỡ òa trong niềm vui. Thầy trò HLV Trần Văn Vũ đã giữ được tấm HCV ở lại với địa phương đăng cai sau trận chung kết đầy cảm xúc, đồng thời tránh một mùa giải trắng tay sau 2 thất bại tại Giải futsal VĐQG và Futsal Cúp quốc gia.

Một số hình ảnh ở lễ bế mạc futsal Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 (ẢNH: TÂM HÀ)

Futsal Hà Nội đoạt HCB tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Nam Nhân trao cúp vô địch cho đội trưởng Châu Đoàn Phát

Futsal TPHCM đoạt HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Niềm vui của Thịnh Phát và Dương Ngọc Linh

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HỮU THÀNH