Bên cạnh cuộc đua huy chương, những kỷ lục mới được thiết lập tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 phần nào cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn của thể thao Việt Nam sau 4 năm.

Ánh Viên trở lại đường đua xanh và giành 7 HCV. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Môn bơi khép lại với 25 kỷ lục Đại hội và 11 kỷ lục quốc gia được thiết lập. Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, kình ngư Việt kiều Watson Nguyễn (An Giang) đã rút ngắn kỷ lục quốc gia nội dung 50m ếch nam từ 27 giây 66 xuống còn 27 giây 09. Ở cự ly 200m ngửa nam, Trịnh Trường Vinh (TPHCM) cũng vượt qua kỷ lục quốc gia với thành tích 2 phút 00 giây 92.

Ánh Viên trở lại đường đua xanh và giành 7 HCV ở tuổi 30. Trong khi đó, Võ Thị Mỹ Tiên gây ấn tượng với 9 HCV cá nhân, trong đó có hai lần vượt qua đàn chị. Những cuộc so tài như thế đem đến niềm vui về sự tiếp nối giữa các thế hệ của bơi lội Việt Nam.

Tại trường bắn, xạ thủ sinh năm 2010 Phạm Trần Thiên Phúc (TPHCM) giành HCV nội dung 10m súng trường hơi nam với 248,5 điểm, vượt kỷ lục Đại hội cũ tới 6,1 điểm. Người về nhì Phùng Việt Dũng (Hà Nội) cũng đạt 248,1 điểm. Cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa hai xạ thủ đã tạo nên một mặt bằng thành tích mới ở nội dung này tại Đại hội.

Môn bắn cung khép lại ngày 29-11 với 10 kỷ lục Đại hội mới. Việc Vĩnh Long vượt qua Hà Nội để giành ngôi nhất toàn đoàn với 10 HCV cũng cho thấy hiệu quả đầu tư của các địa phương đang ngày càng thu hẹp sự chênh lệch về thực lực.

Một kỳ Đại hội thành công về chuyên môn cần được nhìn nhận cả từ thành tích của những người không giành HCV. Như trong cuộc so tài giữa Thiên Phúc và Việt Dũng, người giành HCB vẫn có số điểm cao hơn nhiều so với kỷ lục tồn tại suốt 8 năm.

Môn bơi lập 25 kỷ lục Đại hội và 11 kỷ lục quốc gia. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tất nhiên, phá kỷ lục trong nước và giành huy chương quốc tế là hai câu chuyện khác nhau. Những thông số đạt được tại Đại hội sẽ giúp giới chuyên môn đối chiếu với trình độ của các VĐV hàng đầu khu vực, châu lục, từ đó có thêm cơ sở tuyển chọn, đầu tư lực lượng hướng đến SEA Games 34, ASIAD 2027 và xa hơn là Olympic 2028.

Với những VĐV vừa phá kỷ lục, chiến thắng là động lực để vượt qua chính mình. Trong cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt trên đấu trường quốc tế, hy vọng những kỷ lục tại Đại hội sẽ là bước đệm để các tài năng thể thao Việt Nam vươn tới những thành tích cao hơn.

VÕ QUỐC