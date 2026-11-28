Môn điền kinh tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026 chứng kiến 2 kết quả thuyết phục, đồng thời xác lập kỷ lục Đại hội và kỷ lục Quốc gia mới trên đường chạy tiếp sức 4x200m nam và 4x200m nữ.

Đội tiếp sức nam 4x200m Công an Nhân dân có HCV tại Đại hội. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Tối 28-11, tất cả người hâm mộ đã cùng đứng dậy cổ vũ bằng những tràng pháo tay lớn nhất khi chứng kiến các VĐV nam Công an Nhân dân và nữ Hà Nội làm nên thành tích xuất sắc ngoài mong đợi.

5 đội gồm Hà Nội, TPHCM, Quân đội, Nghệ An và Công an Nhân dân bước vào chung kết nội dung tiếp sức 4x200m nữ.

Khi hiệu lệnh xuất phát đưa ra, 5 VĐV của lượt chạy khởi đầu cùng lao về phía trước để giữ vị trí dẫn đầu nhằm mang lại ưu thế cho các đồng đội khi tiếp sức tiếp theo.

Ở cuộc đấu lần này, cuộc so kè thật sự quyết liệt giữa VĐV Hà Nội, Quân đội và TPHCM.

Trong chặng nước rút cuối cùng, VĐV đội Hà Nội đã về đích đầu tiên giành HCV với kết quả 1’34”49.

Đội hình tiếp sức 4x200m nữ Hà Nội tranh tài gồm Nguyễn Kim Ngọc, Phùng Thị Huệ, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh đã phá kỷ lục Đại hội (kỷ lục cũ: 1’36”83), kỷ lục Quốc gia (kỷ lục cũ: 1’34”51).

Trong khi đó, đội Quân đội (Hoàng Dư Ý, Nguyễn Thị Hồng Vân, Quách Thị Hồng Thúy, Bùi Thị Nguyên) về nhì với kết quả 1’35”47, còn đội TPHCM có HCĐ (1’36”59) cũng phá Kỷ lục Đại hội trước đây.

VĐV tiếp sức 4x200m nữ nhận huy chương. Ảnh: MINH CHIẾN

Nội dung tiếp sức 4x200m nam ngay sau đó có sự tham gia của 7 đội. Các đội Công an Nhân dân, Hà Nội và TPHCM sở hữu đội hình đồng đều được đánh giá đủ sức cạnh tranh HCV.

Họ đã tạo ra cuộc so tài kịch tính qua 4 chặng tiếp sức của cuộc so tài. Chung cuộc, đội hình Công an Nhân dân gồm Lê Ngọc Phúc, Triệu Thái Sơn, Đinh Hoàng Quốc Bảo, Ngần Ngọc Nghĩa về đích nhanh nhất với thành tích 1’22”86, phá kỷ lục Đại hội (kỷ lục cũ: 1’24”64) và kỷ lục Quốc gia (kỷ lục cũ: 1’23”59).

Về nhì, nhận HCB là đội TPHCM (1’24”59, phá Kỷ lục Đại hội trước đây), còn hạng ba là đội Hà Nội (1’25”45).

MINH CHIẾN