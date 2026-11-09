Điền kinh Việt Nam giành 19 HCV, giữ ngôi đầu Giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2026

Với quyết tâm và nỗ lực thi đấu, các tuyển thủ điền kinh Việt Nam hoàn thành mục tiêu đứng đầu tại Giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2026 (dành cho nhóm tuổi U18, U20).

Tuyển thủ Đinh Thị Thu Hương có HCV 3.000m chướng ngại vật nữ U20 trong giải năm nay. Ảnh: ĐKVN

Trải qua các ngày tranh tài trong từng nhóm nội dung dành cho U18 và U20 nam, nữ, Đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam hoàn thành thi đấu với tổng 40 huy chương (19 HCV, 12 HCB, 9 HCĐ).

Đội ghi nhận nhiều gương mặt đạt thành tích đáng chú ý, như 4 VĐV Tạ Gia Khánh, Trần Mai Bảo Ngọc, Mai Quang Giáp và Nguyễn Ngọc Thảo My xuất sắc giành HCV nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ nhóm tuổi U18.

Trên đường chạy chung kết nội dung 2.000m chướng ngại vật nam nhóm tuổi U18, tuyển thủ Bùi Tuấn Tú giữ phong độ tốt để giành HCV. Gương mặt trẻ Nguyễn Tấn Tài vượt qua các đối thủ mạnh của Malaysia và Thái Lan về đích đầu tiên chung kết 400m rào nam U18.

Tại nội dung 1.500m nam, VĐV Chu Hải Đăng đã giành HCV đồng thời phá kỷ lục nhóm tuổi U18 của giải đấu với thông số 4’04”63. Kỷ lục cũ từng được VĐV Lê Tiến Long của Việt Nam lập năm 2018 là 4’06”02.

Với nhóm tuổi U20, đội có tấm HCV 3.000m chướng ngại vật nữ của tuyển thủ Đinh Thị Thu Hương, HCV 400m nữ của Lê Thị Diễm Hằng, HCV ném lao nam của Phan Văn Anh Kiệt…

VĐV Bùi Tuấn Tú có HCV nội dung 2.000m chướng ngại vật nam U18 trong giải đấu. Ảnh: TIẾN TÙNG

Tại bảng tổng sắp chung cuộc, xếp sau Việt Nam là đội chủ nhà Thái Lan với 16 HCV, 24 HCB và 20 HCĐ còn đội Malaysia đứng hạng ba với 8 HCV, 15 HCB, 13 HCĐ. Đội Philippines có 7 HCV, Singapore và Indonesia cùng đạt 5 HCV trong khi Lào có 2 HCĐ.

MINH CHIẾN