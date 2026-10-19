Sân Thống Nhất nóng cùng cuộc đua điền kinh toàn quốc

Môn điền kinh tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 với 52 nội dung được diễn ra tại 3 địa điểm lần lượt gồm Khánh Hòa, TPHCM, Đồng Nai với chương trình chính thức công bố.

Các tuyển thủ điền kinh quốc gia sẽ được trở lại đơn vị chủ quản dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 trong tháng 11. Ảnh: MINH CHIẾN

Môn điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ bước vào giai đoạn tranh tài chính tại sân vận động Thống Nhất (TPHCM), với 48 nội dung diễn ra từ ngày 22-11 đến 2-12.

Theo lịch thi đấu vừa được công bố, các nội dung trong sân bắt đầu khởi tranh từ ngày 25-11. Trước đó, môn điền kinh đã hoàn tất hai nội dung marathon nam, nữ tại Khánh Hòa hồi tháng 3. Hai nội dung việt dã leo núi Bà Rá cũng được tổ chức từ ngày 20 đến 23-11 tại Đồng Nai.

Đáng chú ý, ban tổ chức áp dụng chuẩn thành tích đối với 26 nội dung trong sân, gồm 13 nội dung nam và 13 nội dung nữ. Những vận động viên chưa đạt chuẩn phải tham dự vòng sơ loại trong hai ngày 25 và 26-11 để giành quyền góp mặt ở vòng đấu chính thức. Riêng các nội dung ném, đẩy, vận động viên được thực hiện tối đa ba lần tại vòng sơ loại.

Điều lệ cũng quy định giới hạn số nội dung đăng ký đối với vận động viên trẻ. Theo đó, vận động viên từ 19 tuổi trở xuống được tham dự tối đa hai nội dung cá nhân và hai nội dung tiếp sức. Với nhóm từ 17 tuổi trở xuống, số nội dung được giới hạn ở một nội dung cá nhân và một nội dung tiếp sức.

Sau vòng sơ loại, các cuộc tranh tài chính thức diễn ra từ ngày 27-11 đến 1-12. Lịch thi đấu đã được gửi đến các đơn vị tham dự để chủ động chuẩn bị lực lượng.

Tại đại hội lần này, toàn bộ tuyển thủ đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ trở về đơn vị chủ quản tranh tài, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt ở nhiều nội dung thế mạnh.

Ban tổ chức sẽ áp dụng Luật điền kinh hiện hành và Điều lệ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 khi tổ chức. Môn thi đấu không hạn chế số lượng VĐV ở tất cả các nội dung thi đấu. Đáng chú ý, VĐV tham dự nội dung nữ phải có giấy chứng nhận test gen SRY và nộp cho Ban tổ chức môn thi đấu trước giờ khai mạc giải 48 tiếng.

MINH CHIẾN