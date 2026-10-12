Bóng chuyền Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 có nhiều thay đổi

Môn bóng chuyền (trong nhà) của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đang tính phương án điều chỉnh rút ngắn thời gian 2 ngày thi đấu so với lịch dự kiến ban đầu.

Đội nam TPHCM sẽ là chủ nhà Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: VFV

Môn bóng chuyền Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ tổ chức tranh tài bóng chuyền trong nhà và bóng chuyền bãi biển. Các trận đấu bãi biển sẽ diễn ra tại khu vực Hồ Tràm (TPHCM) từ ngày 16 tới 22-11, với thời gian tổ chức được giữ nguyên theo Điều lệ ban hành.

Với bóng chuyền (trong nhà) của Đại hội, thời gian tổ chức ghi theo Điều lệ là từ ngày 25-11 tới 11-12. Tuy nhiên, đại diện bộ môn bóng chuyền (Cục TDTT Việt Nam) cho biết thời gian đang được xem xét điều chỉnh rút ngắn 2 ngày, qua đó chương trình thi đấu mới dự kiến từ ngày 27-11 tới 11-12.

Bên cạnh đó, địa điểm tổ chức môn này chỉ thực hiện tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM) thay vì 2 địa điểm, thêm Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) như Điều lệ ban hành trước đó.

Sau khi thời gian chính thức được công bố, môn bóng chuyền (trong nhà) sẽ bốc thăm nội dung nam, nữ. Kết thúc hạn chót đăng ký thi đấu vào ngày 1-9 vừa qua, môn bóng chuyền (trong nhà) xác định 16 đội sẽ góp mặt gồm 8 đội nam (Hà Nội, Quân đội, Công an Nhân dân, Ninh Bình, Vĩnh Long, Khánh Hòa, TPHCM, Đà Nẵng) và 8 đội nữ (Hà Nội, Quân đội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Tây Ninh, Hưng Yên, TPHCM). Mỗi đội đăng ký tối thiểu 10 VĐV và tối đa là 14 VĐV.

Đội nam Quân đội đang là đương kim vô địch bóng chuyền nam trong nhà Đại hội thể thao toàn quốc. Ảnh: HOÀNG KHƯƠNG

Theo Điều lệ: “Tại cuộc họp kỹ thuật có thể thay thế, bổ sung VĐV thi đấu chính thức. Chỉ những VĐV có tên trong danh sách đăng ký sơ bộ mới được có tên trong đăng ký thi đấu chính thức”.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, môn bóng chuyền (trong nhà) quy tụ 10 đội nam và 10 đội nữ. Chung cuộc, đội nam, nữ Quân đội cùng giành HCV.

MINH CHIẾN