Mục tiêu hàng đầu của 2 Đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam trong năm sau là kết quả khả quan tại SEA Games 34-2027 sẽ tranh tài tại Malaysia.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành HCB tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, kế hoạch chuyên môn năm 2027 của các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam dự kiến được Ban chấp hành Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam thảo luận tại cuộc họp tổng kết cuối năm 2026.

Sau khi Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 khép lại, bóng chuyền Việt Nam chỉ còn Vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 trước khi bước vào chương trình tổng kết và xây dựng nhiệm vụ cho năm mới.

Theo dự kiến, các đội tuyển nam, nữ quốc gia sẽ tập trung chuẩn bị cho SEA Games 34-2027, trong khi hai đội trẻ hướng tới Giải vô địch U20 châu Á 2027. Mục tiêu thành tích tại SEA Games sẽ được xác định dựa trên đánh giá lực lượng và khả năng cạnh tranh của các đội. Tại SEA Games 33-2025, đội tuyển nữ giành HCB, còn đội nam xếp hạng tư.

Bên cạnh mục tiêu thi đấu, kế hoạch tập huấn, địa điểm tập luyện và nhân sự ban huấn luyện cũng sẽ được xem xét. Năm 2026, đội tuyển nữ do HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt, trong khi đội nam được giao cho chuyên gia Federico Rampazzo. Nhiều khả năng, chuyên gia người Italy sẽ tiếp tục trở lại Việt Nam làm việc trong năm 2027.

MINH CHIẾN