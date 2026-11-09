Bóng chuyền

Bóng chuyền Việt Nam: Nhìn lại một mùa giải nhiều biến động

SGGPO

Giải bóng chuyền nam quốc gia 2026 đã kết thúc nhưng dư âm còn đọng lại với người hâm mộ cùng giới chuyên môn khi nhìn về các cuộc tranh tài đã diễn ra.

Các cầu thủ nam đã chơi cống hiến tại vòng 2 giải năm nay ở Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Các cầu thủ nam đã chơi cống hiến tại vòng 2 giải năm nay ở Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đánh giá về tổng thể, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, ông Lê Trí Trường cho rằng vòng 1 và vòng 2 nội dung nam năm nay đều tạo được nhiều trận đấu kịch tính và hấp dẫn, nhiều kết quả gây bất ngờ với thứ hạng chung cuộc.

Khi vòng 2 khởi tranh, cả 8 đội bóng gồm Biên Phòng MB, Công an TPHCM, Thể Công Tân Cảng, Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa, Đà Nẵng, Hà Nội và TPHCM đều tập trung lực lượng, hướng đến những điểm số quyết định. Trong đó, Biên Phòng MB, Công an TPHCM và Thể Công Tân Cảng sớm khẳng định sức mạnh, còn 5 đội còn lại phải cạnh tranh quyết liệt để cải thiện thứ hạng và tránh xuống hạng.

Việc Biên Phòng MB và Công an TPHCM góp mặt ở trận chung kết không gây bất ngờ bởi đây là hai đội sở hữu lực lượng đồng đều, có trình độ chuyên môn hàng đầu. Ngược lại, Hà Nội trở thành cái tên gây thất vọng khi phải xuống hạng dù từng nằm trong tốp 4 sau giai đoạn 1. Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Trường không tận dụng được cơ hội trong những trận đấu quyết định.

Trường hợp của Hà Nội cũng đặt ra vấn đề về thể thức thi đấu. Theo cách phân hạng hiện tại, một đội bóng có thành tích không tốt ở vòng bảng vẫn có thể trụ hạng nếu giành chiến thắng ở trận đấu quyết định. Ngược lại, đội được đánh giá cao hơn vẫn có nguy cơ xuống hạng nếu thất bại ở giai đoạn này. Đây là điểm mà Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cần xem xét để bảo đảm tính công bằng và phản ánh đúng thực lực các đội.

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Farhan Halim là ngoại binh thể hiện phong độ tốt tại vòng 2 giải năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Một điểm sáng của mùa giải là sức hút khán giả tại vòng 1 ở Đông Anh (Hà Nội) và vòng 2 tại TPHCM. Việc các đội tăng cường ngoại binh chất lượng góp phần nâng cao chuyên môn và tạo thêm sức hấp dẫn. Vòng 1 ghi nhận 10 lượt ngoại binh đăng ký, con số này tăng lên 13 ở vòng 2. Nhiều gương mặt đến từ Indonesia, Thái Lan, Campuchia và Singapore đã góp mặt, góp phần nâng tầm tính cạnh tranh và quảng bá bóng chuyền Việt Nam trong khu vực.

Sau mùa giải, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá công tác tổ chức và chuyên môn. Những vấn đề về thể thức, chất lượng ngoại binh, sức hút khán giả và công tác điều hành cần được nhìn nhận thẳng thắn để giải đấu năm 2027 tiếp tục nâng cao chất lượng.

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MINH CHIẾN

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