Vi Thị Như Quỳnh được đăng ký tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 nhưng là thành viên Ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ Hà Nội.

Vi Thị Như Quỳnh là thành viên Ban huấn luyện đội nữ Hà Nội tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định đăng ký cựu chủ công Vi Thị Như Quỳnh là trợ lý thể lực trong Ban huấn luyện đội nữ Hà Nội dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

VĐV này không thi đấu thời gian qua do không đảm bảo được thể lực tốt nhất. Cô từng góp mặt tại vòng 1 Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Tuy nhiên, Vi Thị Như Quỳnh không thi đấu ở vòng 2.

Trước đó, Vi Thị Như Quỳnh đã vắng mặt thi đấu Giải vô địch châu Á 2026 và ASIAD 20 vì lý do sức khỏe. Dù vậy, Ban huấn luyện vẫn cần kinh nghiệm của cô trong quá trình chuẩn bị chuyên môn cho VĐV.

Đội nữ Hà Nội đăng ký Ban huấn luyện gồm HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt và các trợ lý Tạ Đức Hiếu, Nguyễn Hữu Cường cùng trợ lý thể lực Vi Thị Như Quỳnh.

Theo đăng ký chính thức với Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, đội nữ Hà Nội có 14 VĐV gồm: Bùi Hồng Nhung, Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lưu Thị Diệu Linh, Lê Thanh Thúy, Vi Thị Yến Nhi, Lê Thùy Linh, Vũ Thị Huyền Trang, Đỗ Quế Trân, Nguyễn Phan Khánh Linh, Dương Ngọc Quỳnh Anh, Phạm Thị Thanh Chúc, Nguyễn Khánh Đang.

Mục tiêu của HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cùng đội Hà Nội là vượt qua vòng bảng, góp mặt vào bán kết Đại hội năm nay.

Cách đây 4 năm, Vi Thị Như Quỳnh từng thi đấu cho đội Quảng Ninh và giành hạng 4 tại Đại hội nhưng lần này cô đã có vai trò mới.

Môn bóng chuyền (trong nhà) Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tổ chức tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM) từ ngày 28-11 tới 11-12.

MINH CHIẾN