Theo dự kiến, chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ về nước ngày 23-11 để tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Trần Thị Thanh Thúy về nước để dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cùng đội Tây Ninh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã được đội bóng chuyền nữ Tây Ninh xác nhận lịch trình thi đấu. VĐV này sẽ trở về Việt Nam từ Nhật Bản vào ngày 23-11 để hội quân cùng đội tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Môn bóng chuyền (trong nhà) tại Đại hội bắt đầu khởi tranh ngày 28-11 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM). Vì vậy, Thanh Thúy đủ thời gian tập luyện làm quen với đồng đội trước khi trở lại thi đấu chính thức.

Trong 2 kỳ Đại hội gần nhất tổ chức năm 2018 và 2022, Trần Thị Thanh Thúy đều thi đấu chính thức cho đội nữ Tây Ninh (trước đây là Long An). Trong đó, cô và đội nhà giành HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc năm 2018 và HCB năm 2022.

Thanh Thúy đã tham dự vòng 1 Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 cùng đội VTV Bình Điền Long An, sau đó tập huấn, thi đấu cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên, cô đã sang Nhật Bản thi đấu cho đội Gunma Green Wings từ tháng 10 nên không dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Sự có mặt của Thanh Thúy tại Đại hội năm nay tiếp tục nhận sự quan tâm từ giới hâm mộ và người làm chuyên môn.

Cô đang là chủ công hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam. Vì vậy, HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa có thêm sự yên tâm khi Thanh Thúy được bổ sung vào đội hình. Đội nữ Tây Ninh dự Đại hội còn nhiều tuyển thủ quốc gia khác như Lê Như Anh, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Trà My, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Võ Thị Thảo Nguyên.

Nội dung bóng chuyền nữ (trong nhà) tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026 có 8 đội tham gia. Trong đó, đương kim vô địch đang là đội nữ Quân đội.

MINH CHIẾN