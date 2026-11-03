Thanh Thúy trở về, Tây Ninh quyết đòi lại ngôi hậu

Tay đập Trần Thị Thanh Thúy sẽ về nước cùng đoàn thể thao Tây Ninh tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Trần Thị Thanh Thúy (3) sẽ dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội bóng chuyền nữ Tây Ninh sẽ có sự phục vụ của chủ công Trần Thị Thanh Thúy tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Theo ban huấn luyện, tay đập đang khoác áo Gunma Green Wings tại Nhật Bản dự kiến về nước ngày 23-11 để hội quân cùng đồng đội.

Do thi đấu tại Nhật Bản, Thanh Thúy đã vắng mặt ở vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026. Tuy nhiên, cô vẫn thuộc đơn vị thể thao Tây Ninh quản lý và sẽ trở về thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

Bốn năm trước, Thanh Thúy cùng đội Long An (nay là Tây Ninh) giành HCB Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 sau thất bại trước đội nữ Quân đội ở chung kết. Trước đó, tại Đại hội năm 2018, cô cùng đồng đội từng bước lên bục cao nhất.

Tại Đại hội năm nay, Tây Ninh sử dụng lực lượng nòng cốt của VTV Bình Điền Long An, gồm Nguyễn Thị Trà My, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hồng Đào, Phạm Cao Trâm Anh, Lê Như Anh, Võ Thị Kim Thoa, Võ Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Lan Vy, Trần Nguyễn Quí Uyên, Đoàn Thị Mỹ Tiên, Lữ Thị Phương, Tào Khánh My và Đỗ Vũ Ngọc Anh.

Đáng chú ý, đội không bổ sung cầu thủ từ đơn vị khác và thiếu vắng tay đập Đặng Thị Kim Thanh, người sẽ khoác áo đội nữ TPHCM tại Đại hội.

Với sự trở lại của Thanh Thúy cùng dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm, Tây Ninh đặt mục tiêu cạnh tranh thành tích cao nhất. Môn bóng chuyền trong nhà diễn ra từ ngày 28-11 đến 11-12 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM).

MINH CHIẾN