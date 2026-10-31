Chủ công Thanh Thúy thắng đồng đội Bích Thủy tại Nhật Bản

Hai tuyển thủ của bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu đối đầu tại Giải vô địch Nhật Bản 2026-2027 và chiến thắng thuộc về đội Gunma Green Wings của Trần Thị Thanh Thúy.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã sang Nhật Bản thi đấu cho đội Gunma Green Wings. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 31-10, đội Gunma Green Wings và Okayama Seagulls gặp nhau trong vòng đấu tiếp theo ở Giải vô địch bóng chuyền Nhật Bản 2026-2027.

Sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam ở trận đấu này là sự xuất hiện của chủ công Trần Thị Thanh Thúy (Gunma Green Wings) và phụ công Trần Thị Bích Thủy (Okayama Seagulls).

Hai VĐV của Việt Nam chỉ xuất phát trong đội hình dự bị. Tuy nhiên, họ vẫn ghi điểm trong các tình huống ra sân. Đội Gunma Green Wings đã thắng Okayama Seagulls 3-1 trong trận này.

Trong trận đấu, Trần Thị Thanh Thúy ghi được 10 điểm, còn Trần Thị Bích Thủy có 3 điểm. Vào ngày 1-11, 2 đội sẽ tiếp tục đấu trận lượt về.

Bóng chuyền nữ Việt Nam đang có Thanh Thúy và Bích Thủy được ký hợp đồng thi đấu tại Nhật Bản.

Trần Thị Thanh Thúy sang Nhật từ sau Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), vì vậy cô không cùng đội VTV Bình Điền Long An dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tại Vĩnh Long.

Ngược lại, Trần Thị Bích Thủy có mặt tại Nhật Bản ngày 27-10 vừa qua sau khi hoàn thành thi đấu vòng 2 ở Vĩnh Long cùng đội Hóa chất Đức Giang. Cô tập trung thi đấu tại Nhật Bản, không về nước dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Năm nay là mùa giải thứ 2, Trần Thị Thanh Thúy được đội Gunma Green Wings gia hạn hợp đồng và điều này cũng tương tự với Trần Thị Bích Thủy cùng đội Okayama Seagulls.

MINH CHIẾN