Khi những tuyển thủ quốc gia đối đầu...

Biên Phòng MB và Công an TPHCM sẽ gặp nhau tranh ngôi vô địch giải năm nay và tất cả chờ đợi hai đội sẽ cống hiến những pha bóng đẹp nhất tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM).

Đội Công an TPHCM sẽ có lợi thế được sự cổ vũ của khán giả nhà tại trận chung kết. Ảnh: VFV

Sau tối nay (8-11), mùa giải bóng chuyền nam quốc gia 2026 sẽ khép lại bằng trận chung kết giữa Biên Phòng MB và Công an TPHCM. Đây là cuộc đối đầu được người hâm mộ và giới chuyên môn chờ đợi, khi hai đội đã tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt trong những năm gần đây.

Năm 2025, Biên Phòng MB hai lần đánh bại Công an TPHCM tại Giải vô địch quốc gia và chung kết Cúp Hùng Vương. Đội bóng áo lính sau đó đăng quang quốc gia, trong khi Công an TPHCM xếp hạng 3.

Sang năm 2026, cán cân đối đầu có phần thay đổi. Biên Phòng MB thắng cả hai lần gặp nhau ở vòng bảng Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ, nhưng Công an TPHCM đã đòi lại món nợ bằng chiến thắng trước đối thủ ở chung kết Cúp Hùng Vương. Những kết quả trái chiều cho thấy khoảng cách chuyên môn giữa hai đội không lớn.

Theo ông Trần Thanh Tùng, đại diện Ban Giám sát chuyên môn, lực lượng hai đội khá đồng đều, với những VĐV chủ chốt có khả năng tạo khác biệt ở thời điểm quyết định.

Cùng vượt qua vòng bảng và giành chiến thắng ở bán kết, Biên Phòng MB và Công an TPHCM cho thấy họ là hai ứng viên xứng đáng nhất cho chức vô địch năm nay. Trận chung kết vì thế được xem như cuộc so tài giữa nhiều tuyển thủ quốc gia đang khoác áo hai CLB.

Biên Phòng MB có các tuyển thủ Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Trần Minh Đức. Trong khi đó, Công an TPHCM sở hữu những gương mặt như Phạm Quốc Dư, Bùi Xuân Tiến, Trần Hoài Phương, Trần Thanh Nhân, Nguyễn Văn Quốc Duy và Dương Văn Tiên.

Đội Biên Phòng MB đang là đương kim vô địch quốc gia. Ảnh: VFV

Ngoài lực lượng tuyển thủ, hai đội còn có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và chuyên môn tốt. Biên Phòng MB có Phạm Văn Hiệp, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Văn Sang; còn Công an TPHCM sở hữu Quản Trọng Nghĩa, Nguyễn Thanh Hải, Giang Văn Đức, Huỳnh Trung Trực... Khả năng điều chỉnh chiến thuật của hai HLV trưởng Trần Đình Tiền và Nguyễn Văn Hạnh cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện trận đấu.

Ông Trần Thanh Tùng nhận định, các cầu thủ nội giữ vai trò nòng cốt trong việc xây dựng lối chơi, trong khi ngoại binh đảm nhiệm phần lớn sức mạnh tấn công ở những thời điểm quan trọng.

Vào lúc 19 giờ 30 hôm nay, Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) dự kiến sẽ chật kín khán giả trong cuộc tranh tài được chờ đợi nhất của bóng chuyền nam Việt Nam mùa giải năm nay.

MINH CHIẾN