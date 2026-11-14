Mức độ chấn thương của Kim Thanh sẽ được xác định tuần tới

Đặng Thị Kim Thanh vẫn bỏ ngỏ khả năng tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao đổi cùng SGGP ngày 14-11, đại diện Ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ TPHCM cho biết hiện tại phụ công Đặng Thị Kim Thanh đang tích cực hồi phục để có sức khỏe tốt nhất. Tuần tới, các bác sĩ sẽ có kết luận về mức độ chấn thương của Kim Thanh và sẽ xác định khả năng kịp hồi phục thi đấu hay không.

Đội nữ TPHCM đang tập trung chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 nhưng Đặng Thị Kim Thanh chưa thể tập luyện với đồng đội. Kim Thanh gặp chấn thương đầu gối khi dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 mới đây tại Vĩnh Long. Khi đó, Kim Thanh được đội TPHCM cho VTV Bình Điền Long An mượn tăng cường lực lượng.

Ngay sau Đại hội, toàn đội TPHCM sẽ di chuyển tới Thái Nguyên tham dự vòng chung kết Giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 nhằm tranh suất thăng hạng lên chơi Giải vô địch quốc gia 2027.

Do đó, HLV trưởng Trần Hiền rất cần gương mặt chủ chốt như Kim Thanh đảm bảo được thể lực và chuyên môn tốt nhất.

Năm nay, Kim Thanh là VĐV duy nhất của đội nữ TPHCM được tập huấn cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên, cô không có suất chính thức dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) ở Nhật Bản.

Cùng vấn đề chấn thương, hiện chủ công Nguyễn Ngọc Thuân (Quân đội) đang tích cực trị liệu sau Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Ngọc Thuân đã bị đau tại trận chung kết giữa đội Biên Phòng MB và Công an TPHCM. Theo chuẩn đoán, mức độ chấn thương của Ngọc Thuân không quá nghiêm trọng nên sẽ kịp bình phục tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cùng đội nam Quân đội. Ngọc Thuân đang được trị liệu hồi phục tại TPHCM. Môn bóng chuyền (trong nhà) tại Đại hội năm nay sẽ bắt đầu ngày 27-11.

MINH CHIẾN