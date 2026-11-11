Bóng chuyền TPHCM quyết tâm đạt kết quả cao tại Đại hội

2 đội bóng chuyền nam, nữ TPHCM quyết tâm giành kết quả tốt nhất trên sân nhà tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

HLV Trần Hiền và cầu thủ nữ TPHCM quyết tâm có kết quả tốt nhất trên sân nhà. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV trưởng Trần Hiền (đội nữ TPHCM) trao đổi: “Chúng tôi đang tích cực tập luyện các bài chiến thuật và đặc biệt từng vị trí quan trọng được chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực để sẵn sàng thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần này”.

4 năm trước, đội bóng chuyền nữ TPHCM từng lọt vào tứ kết tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 và sau đó phải dừng bước.

Với Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, HLV trưởng Trần Hiền tin tưởng tinh thần là điểm quyết định sức mạnh cho đội hình nữ TPHCM. Toàn đội được tập huấn kết hợp thi đấu 2 chương trình quốc tế tại Đài Bắc Trung Hoa và Philippines để giúp cầu thủ rèn luyện kỹ, chiến thuật hoàn thiện ý đồ chuyên môn do Ban huấn luyện xây dựng.

Lúc này, lực lượng chủ lực của bóng chuyền nữ TPHCM chuẩn bị cho Đại hội vẫn gồm nhiều cầu thủ quen thuộc như Đào Thị Nhung, Phan Khánh Vy, Nguyễn Thị Hoài Mi, Đặng Thị Kim Thanh, Đặng Thị Mỹ Duyên, Dương Thị Yến Nhi, Trương Mộng Kha, Huỳnh Thị Hoa Lý, Lê Thị Mỹ Xuyên… Chắc chắn, đội bóng không muốn lỡ cơ hội có kết quả tốt trước khán giả nhà tại Đại hội năm nay.

Trong khi đó, đội TPHCM trở lại tập luyện sau khi thi đấu vòng 2 Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. HLV trưởng Huỳnh Văn Tuấn và học trò trụ hạng thành công với vị trí thứ 5 chung cuộc, tiếp thêm sự tự tin cho toàn đội.

Theo dự kiến, đội bóng chuyền nam TPHCM tiếp tục giữ nòng cốt dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 với lực lượng thi đấu vừa qua như Chế Quốc Lô Vít, Phạm Thoại Khương, Nguyễn Trung Hiếu, Châu Thanh Phú, Từ Thanh Thuận, Nguyễn Gia Huy, Đào Trung Hiếu, Phan Chí Thanh, Nguyễn Thanh Triết, Nguyễn Anh Hồng Hoàng, Uông Duy Quang… Trong số này, đội trưởng chuyền hai Phạm Thoại Khương là linh hồn trong lối chơi được HLV trưởng Huỳnh Văn Tuấn xây dựng.

Đội bóng chuyền nam TPHCM từng giành HCĐ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Với đội hình và tinh thần thi đấu quyết tâm nhất, các tay đập chủ nhà kỳ vọng sẽ tiến tới bảo vệ được kết quả đó tại Đại hội năm nay.

Đội nam TPHCM sẽ tập trung thi đấu đạt kết quả tốt nhất. Ảnh: VFV

Sau 20 năm, 2 đội bóng chuyền nam, nữ TPHCM trở lại là chủ nhà môn bóng chuyền (trong nhà) tại Đại hội thể thao toàn quốc.

Do đó ưu tiên cao nhất từ Ban huấn luyện đội bóng chuyền nam, nữ TPHCM là các VĐV thi đấu bằng sự hiệu quả, quyết tâm vì màu cờ sắc áo bằng lực lượng của mình.

Môn bóng chuyền (trong nhà) tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 có 8 đội nam, 8 đội nữ tham dự từ ngày 27-11 tới 11-12.

Ban chuyên môn sẽ họp kỹ thuật vào thời điểm trước khi khai cuộc để xác định danh sách thi đấu chính thức của 16 đội. Với điều lệ chỉ cho phép cầu thủ quốc tịch Việt Nam được đăng ký tham dự, môn bóng chuyền (trong nhà) tại Đại hội sẽ có sự cạnh tranh thực chất nhất.

MINH CHIẾN