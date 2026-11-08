Golfer Nguyễn Thảo My có thể trở lại bảo vệ HCV tại Đại hội

Dự kiến, golfer nữ nhiều kinh nghiệm Nguyễn Thảo My sẽ được đội Hà Nội đăng ký dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Nguyễn Thảo My từng giành HCV cá nhân nữ môn golf tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Ảnh: VGA

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, Nguyễn Thảo My giành HCV nội dung cá nhân nữ. Hiện tại, Ban huấn luyện đội golf của đoàn thể thao Hà Nội đang chuẩn bị lực lượng dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 ở TPHCM và Thảo My dự kiến trở lại thi đấu.

Nếu tham dự Đại hội, Thảo My có cơ hội bảo vệ tấm HCV cá nhân nữ ở môn golf.

Cách đây 4 năm, Lê Chúc An (đội Hà Nội) thua Thảo My trong trận chung kết. Năm nay, Lê Chúc An sẽ tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Môn golf của Đại hội sẽ diễn ra tại sân Vinpearl Golf Léman (TPHCM) từ ngày 23 tới 28-11 với 4 bộ huy chương gồm cá nhân nam, nữ và đồng đội nam, nữ.

Nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ tranh huy chương theo thể thức đấu gậy – stroke play, và không cắt loại. Mỗi vòng có 18 hố thi đấu, tổng cộng có 3 vòng tranh tài với 54 hố. Golfer có số gậy thực tế thấp nhất sau 3 vòng sẽ được trao HCV.

Tại nội dung đồng đội, các đội thi đấu bằng hình thức đối kháng – match play. Trong đó, kết quả cá nhân của golfer nam, nữ sẽ là cơ sở để Ban tổ chức xếp hạt giống cho các đội nam, nữ thi đấu.

Mỗi cuộc đối đầu đồng đội nam gồm 3 trận đối kháng đơn, còn đồng đội nữ sẽ có 2 trận đối kháng đơn.

Ngoài các golf thủ nghiệp dư, nhiều golf thủ chuyên nghiệp của Việt Nam được đơn vị chủ quản đăng ký trong danh sách sơ bộ dự Đại hội. Tại cuộc họp kỹ thuật, các đoàn sẽ chốt danh sách chính thức.

MINH CHIẾN