Các môn khác

Golf Việt Nam chờ cuộc so tài đỉnh cao tại TPHCM

SGGPO

Sân golf Vinpearl Golf Léman (TPHCM) sẽ là nơi tranh tài môn golf Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Các đội golf giành huy chương nội dung đồng đội nam tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Ảnh: VGA
Các đội golf giành huy chương nội dung đồng đội nam tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Ảnh: VGA

Bộ phận chuyên môn môn golf đã hoàn tất khảo sát địa hình, lựa chọn sân Vinpearl Golf Léman (TPHCM) làm địa điểm thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Đây là lần đầu tiên sân golf này đăng cai các cuộc tranh tài trong khuôn khổ Đại hội.

Môn golf diễn ra từ ngày 23 đến 28-11, đồng thời được tính là giải vô địch quốc gia năm 2026. Các golfer tranh 4 bộ huy chương gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 4 golfer nam và 3 golfer nữ.

Theo điều lệ, các nội dung cá nhân thi đấu theo thể thức đấu gậy không áp dụng điểm chấp, qua 3 vòng 18 hố (tổng cộng 54 hố). Golfer có tổng điểm thực (gross) thấp nhất giành HCV. Trường hợp thời tiết hoặc điều kiện sân không bảo đảm, Ban tổ chức có quyền hủy kết quả một hoặc nhiều vòng đấu.

Ở nội dung đồng đội, các đội thi đấu đối kháng loại trực tiếp (matchplay), gồm 3 trận đơn nam hoặc 2 trận đơn nữ. Mỗi trận thắng được 1 điểm, hòa 0,5 điểm và thua không có điểm.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 tổ chức ở Quảng Ninh, môn golf thu hút 11 đoàn tham dự.

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MINH CHIẾN

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