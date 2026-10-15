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Khởi động Giải Golf HTV SWING CUP 2026: Nhiều điểm mới hấp dẫn

SGGPO

Trong buổi lễ công bố Giải Golf HTV SWING CUP 2026 diễn ra ngày 15-10, Ban tổ chức cho biết sẽ có nhiều điểm mới hấp dẫn dành cho các golfer ở giải đấu cuối năm diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 -12 tại Sân Golf Tân Sơn Nhất.

Quang cảnh buổi lễ công bố. Ảnh: GIA MẪN
Quang cảnh buổi lễ công bố. Ảnh: GIA MẪN

Tiếp nối thành công rực rỡ của 2 mùa giải đã qua cùng tiếng vang lớn từ giải HTV Golf Series chặng Sông Bé diễn ra trong tháng 9, Đài Phát thanh & Truyền hình TPHCM tiếp tục phối hợp cùng Công ty CP Golf Pro và Sân golf Tân Sơn Nhất chính thức tổ chức giải golf HTV SWING CUP lần III năm 2026.

Đây là cột mốc quan trọng khi Ban tổ chức định hướng nâng tầm HTV Golf Series trở thành một Tour đấu nhiều chặng, trong đó chặng cuối mùa giải trên sân Tân Sơn Nhất vẫn giữ tên gọi đã trở nên quen thuộc với cộng đồng golf suốt 3 năm qua: HTV SWING CUP.

Ở mùa giải thứ ba này, giải đấu dự kiến nhận đăng ký 18 suất tham dự với hơn 250 golfer là các single handicap, doanh nhân và cộng đồng đam mê golf đến từ các câu lạc bộ trên khắp cả nước. Giải tiếp tục áp dụng thể thức thi đấu đồng đội đối kháng (Match Play) với hai nội dung Fourball và Single Match, thể hiện trọn vẹn nét đẹp của chiến thuật và tinh thần đồng đội.

Các golfer sẽ được chia làm 3 bảng dựa trên Handicap Index: Bảng A dành cho các single cứng có index dưới 8.0, Bảng B từ 8.1 – 12.0 và Bảng C từ 12.1 – 16.0. Với việc thu ngắn dải Handicap Index về mức tối đa 16.0, chỉ những golfer có trình độ thực sự tốt mới được các CLB tuyển chọn tham dự, hứa hẹn mang đến những trận so tài kịch tính, cân bằng với tối đa 12 điểm cho mỗi ngày thi đấu.

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Các khách mời thử sức dưới sân tại buổi lễ công bố

Đặc biệt, lần đầu tiên sau 2 mùa tổ chức thành công, HTV SWING CUP 2026 chính thức cho phép mỗi đội được chiêu mộ 1 golfer mất tư cách nghiệp dư. Quy định mới này vừa tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các câu lạc bộ trong việc chiêu mộ thành viên, vừa mang đến những màn cọ xát đỉnh cao giữa các golfer xuất sắc nhất.

Đánh dấu cột mốc 3 năm phát triển, giải đấu tiếp tục nhận được sự bảo trợ chuyên môn chính thức từ Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) – bên cạnh các sự kiện danh giá hàng đầu như VGA Union Cup hay Vietnam Club Championship. Đây chính là sự bảo chứng giá trị nhất cho chất lượng và quy mô của sân chơi phong trào do Đài Phát thanh & Truyền hình TPHCM gầy dựng từ năm 2024.

Ngoài ra, sức hút của giải đấu còn đến từ cơ cấu giải thưởng hấp dẫn với bộ huy chương, cúp vô địch, hiện kim cùng giải thưởng Hole In One (HIO) là xe hơi hạng sang và nhiều quà tặng giá trị tại tất cả các hố Par 3.

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Truyền hình TPHCM Handicap Index Handicap Single Match Sân Tân Sơn Nhất VGA Union Cup Các golfer Golf HIO Hiệp hội Golf Việt Nam

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