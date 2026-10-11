Từ ngày hội thể thao, nghĩ về những VĐV giàu cống hiến

Ngày hội toàn dân tập luyện thể thao 2026 lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, đồng thời gợi lên nỗi trăn trở về việc chăm lo cho những vận động viên khi chấn thương, sa sút phong độ hoặc khép lại sự nghiệp.

Những hoạt động tại ngày hội toàn dân tập luyện thể thao 2026. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Ngày 11-10, các hoạt động hưởng ứng phong trào toàn dân tập luyện thể thao tiếp tục diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), nối tiếp lễ phát động với hơn 12.000 người tham gia tại Thủ đô và kết nối cùng 33 tỉnh, thành phố trong ngày 10-10. Những khu trải nghiệm, giao lưu thể thao tạo cơ hội để người dân trực tiếp vận động, gặp gỡ các tuyển thủ quốc gia và hiểu thêm về những môn thể thao vốn chỉ quen theo dõi qua truyền hình.

Sự xuất hiện của các gương mặt nổi tiếng như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Trung Cường, Dương Thúy Vi cùng nhiều tuyển thủ quốc gia trong chương trình giao lưu cho thấy sức hút của thể thao thành tích cao đối với cộng đồng. Họ được yêu mến bởi những chiến thắng, những tấm huy chương và hành trình nỗ lực suốt nhiều năm. Nhưng đằng sau thành tích ấy còn có những câu chuyện ít khi được nhắc tới.

Với vận động viên chuyên nghiệp, chấn thương là nỗi lo thường trực. Quá trình điều trị thường đi kèm những bài tập phục hồi lặp đi lặp lại, trong khi đồng đội vẫn tập luyện và tham dự các giải đấu. Đối với người đang ở đỉnh cao phong độ, quãng thời gian ấy có thể làm thay đổi cả sự nghiệp.

Võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm từng trải qua giai đoạn khó khăn vì chấn thương dây chằng. Từ một tuyển thủ quen với những buổi tập cường độ cao và các cuộc tranh tài quốc tế, cô phải dành nhiều thời gian điều trị, phục hồi thể lực, từng bước tìm lại cảm giác thi đấu. Những ngày ấy, nỗ lực vượt qua giới hạn của chính cơ thể mình đã là một chiến thắng.

Ngày hội thể thao hấp dẫn đông đảo người tham gia. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Câu chuyện của Nguyễn Thị Tâm phản ánh phần nào thực tế của thể thao đỉnh cao. Trong điền kinh, thể dục dụng cụ, bóng đá hay các môn đối kháng, không ít vận động viên phải đối diện với chấn thương dai dẳng. Có người trở lại thành công, nhưng cũng có người không thể lấy lại phong độ, buộc phải dừng sự nghiệp sớm hơn dự định.

Điều đáng quan tâm là chấn thương không kết thúc khi vận động viên được xác nhận đủ sức khỏe để tập luyện. Sau thời gian dài nghỉ thi đấu, họ còn phải vượt qua tâm lý e ngại tái phát, áp lực cạnh tranh vị trí và kỳ vọng thành tích. Việc phục hồi vì thế cần có sự phối hợp giữa bác sĩ, chuyên gia thể lực, HLV và người làm công tác tâm lý thể thao.

Một vấn đề khác cũng cần được nhìn nhận nghiêm túc là cuộc sống sau giải nghệ. Nhiều vận động viên bắt đầu tập luyện từ nhỏ, dành phần lớn thời gian cho sân tập và các chuyến thi đấu. Khi không còn khả năng cạnh tranh, họ phải tìm hướng đi mới. Một số chuyển sang huấn luyện, nhưng không phải ai cũng có cơ hội tiếp tục gắn bó với nghề. Chuyện học thêm kỹ năng, tìm việc làm và ổn định thu nhập trở thành bài toán không dễ giải quyết.

Bên cạnh kinh phí tập huấn, thi đấu, ngành thể thao cần chú trọng hệ thống y học thể thao, phục hồi chức năng, hỗ trợ tâm lý và đào tạo nghề cho vận động viên sau khi kết thúc sự nghiệp. Một cơ chế hỗ trợ rõ ràng sẽ giúp họ yên tâm cống hiến, đồng thời giảm bớt những rủi ro phải tự gánh chịu trong suốt quá trình theo đuổi thể thao chuyên nghiệp.

Ngày hội thể thao 11-10 gửi đi thông điệp mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên. Đó là mục tiêu thiết thực đối với sức khỏe cộng đồng. Còn với những người đã chọn thể thao làm sự nghiệp, sự quan tâm cần đi xa hơn những lời cổ vũ trên khán đài.

GIA HUY