HLV trưởng FC Augsburg, Manuel Baum, dành lời khen ngợi cho những đóng góp của các cầu thủ trẻ châu Phi là Juma Bah và Uchenna Ogundu trong chiến thắng 3-1 trước Mainz 05 tại Bundesliga.

Bah ăn mừng cùng các đồng đội Augsburg (Ảnh: THX)

Hai tài năng trẻ châu Phi đầy triển vọng: Cầu thủ được mượn từ Manchester City là Bah và tiền đạo người Nigeria - Ogundu đều để lại dấu ấn trong thời gian gần đây tại Bundesliga.

Bah (20 tuổi) ghi bàn thắng thứ 2 cho Augsburg trước Mainz, trong khi cầu thủ trẻ đồng trang lứa Tim Schnitzer (18 tuổi) gây ấn tượng trong lần đầu tiên đá chính tại Bundesliga.

Ogundu (cũng 20 tuổi) suýt chút nữa đã có bàn thắng khi vào sân từ băng ghế dự bị, với cú dứt điểm trúng mép trong cột dọc phút 81.

Khi được hỏi về màn trình diễn của Bah tại buổi họp báo sau trận, Baum đã tận dụng cơ hội để nhấn mạnh cơ cấu đội hình giàu sức trẻ của mình.

“Nếu nhìn hàng thủ hôm nay, trông chẳng khác nào một cửa hàng kẹo dành cho trẻ nhỏ với Hennes (Behrens, 21 tuổi), Tim Schnitzer (18 tuổi), Juma Bah (20 tuổi)”, HLV Baum cho biết, “Ngay cả Yannick Keitel (26 tuổi) cũng vẫn còn trẻ. Marius Wolf là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất".

"Điều đáng quý khi thấy những cầu thủ như Juma và các đồng đội khác ở hàng thủ là dù còn trẻ, họ vẫn có thể tích lũy kinh nghiệm cùng chúng tôi”, HLV Baum nói tiếp, "Và người ta thấy được những cầu thủ trẻ có thể làm nên điều gì khi họ sở hữu một mức độ tự tin nhất định. Uchi (Uchenna Ogundu, 20 tuổi) hôm nay cũng vào sân dứt điểm trúng cột dọc”.

Bàn thắng của Bah là một cột mốc cá nhân quan trọng đối với tuyển thủ quốc gia Sierra Leone, người trở lại sau án treo giò giúp Baum xoay sở trước sự vắng mặt của Jeffrey Gouweleeuw, Chrislain Matsima, Noahkai Banks và Calvin Brackelmann.

Theo Get German Football News, khi Bah hoàn tất thương vụ cho mượn từ Man City hồi tháng 9, Augsburg đã cài điều khoản mua đứt được cho là trị giá 21,5 triệu euro.

Bah cập bến với bề dày kinh nghiệm thi đấu đội một đáng kể từ các quãng thời gian khoác áo Lens và Nice trước đó, nhưng vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh suất đá chính nơi hàng phòng ngự Augsburg..

Màn trình diễn hôm Chủ nhật mang thêm một tín hiệu cho thấy những gì CLB kỳ vọng nhận được từ thỏa thuận này. Bah đã đệm bóng cận thành sau quả phạt góc ở phút 36 của Fabian Rieder để nhân đôi cách biệt cho Augsburg, đồng thời giúp hàng thủ 3 người bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

Bàn thắng đầu tiên tại Bundesliga của Ogundu đến cách đó 2 tuần. Tiền đạo người Nigeria dứt điểm gọn gàng đường chọc khe của Fabian Rieder ở phút bù giờ hiệp 2 trong thất bại 2-5 trước RB Leipzig. Trả lời phỏng vấn đăng trên tạp chí trận đấu của Augsburg trước cuộc chạm trán Mainz hôm Chủ nhật, Ogundu mô tả bàn thắng đó là một khoảnh khắc đáng tự hào của cá nhân, dù phần nào bị phủ bóng bởi kết quả đáng thất vọng của đội nhà.

Đ.Hg.