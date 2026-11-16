Harry Kane tiết lộ bí quyết sau chiến thắng lịch sử của tuyển Anh

Đội trưởng tuyển Anh, Harry Kane, đã ca ngợi cường độ thi đấu rất đáng kinh ngạc của toàn đội, sau khi họ đánh bại Nhà Đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha với tỷ số 3-2 tại Madrid.

Tuyển Anh giành chiến thắng lịch sử trước Tây Ban Nha

Harry Kane đã nhìn lại màn trình diễn áp đảo kéo dài 60 phút của đội nhà. Chiến thắng 3-2 của tuyển Anh trước Tây Ban Nha tại Madrid là lời tuyên bố dứt khoát về tham vọng của Tam Sư thời kỳ mới.

Đội bóng của Thomas Tuchel đã chấm dứt chuỗi 43 trận bất bại đáng kinh ngạc của Tây Ban Nha để giành vị trí đầu bảng A3 tại UEFA Nations League 2026-2027, đồng thời đảm bảo một suất hạt giống ở tứ kết vào tháng 3 năm sau.

Phát biểu sau trận đấu đầy kịch tính, đội trưởng Harry Kane đã nhìn lại tầm quan trọng to lớn của thành tích này. Anh nhấn mạnh niềm tự hào sâu sắc khi thể hiện một màn trình diễn hoàn hảo như vậy trên đất khách trước cường quốc bóng đá thế giới hiện tại.

“Hôm nay chúng tôi đã thể hiện một đẳng cấp thực sự cao. Trong 60 phút đầu tiên, chúng tôi đã hoàn toàn áp đảo và thể hiện đẳng cấp mà chúng tôi biết mình có thể đạt được”, Kane nói với truyền thông của UEFA, "Cho đến khi nhận thẻ đỏ (Ellitot Anderson ở phút thứ 63, khi tuyển Anh đang dẫn trước với tỷ số 3-0), chúng tôi đã chơi rất hiệu quả!”.

Việc tuyển Anh thành công vươn lên đầu bảng A3 đòi hỏi tâm lý không khoan nhượng sau những sai lầm trước đó trong chiến dịch. Kane tiết lộ, toàn đội sử dụng những sai lầm trong quá khứ như động lực quan trọng trước trận lượt về quyết định tại Tây Ban Nha.

“Chúng tôi đã có một trận đấu tốt với họ trên sân nhà, nhưng chúng tôi cảm thấy mình đã mắc quá nhiều sai lầm khiến chúng tôi phải trả giá”, Kane lên tiếng giải thích, "Chúng tôi bước vào phần còn lại của chiến dịch với tâm thế: Hãy thắng mọi trận đấu và trở lại đây với tất cả những gì mình có để tranh giành. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra”.

Mặc dù tấm thẻ đỏ của Anderson và các bàn thắng của Mikel Oyarzabal và Nico Williams buộc tuyển Anh phải phòng ngự trong thế căng thẳng, nhưng đội bóng của Thomas Tuchel vẫn đứng vững.

Pha cứu thua kép xuất sắc của thủ môn James Trafford trong thời gian bù giờ đã giúp các học trò của HLV Tuchel giữ vững kết quả lịch sử dưới áp lực cực lớn.

Sau khi đánh bại Nhà vô địch thế giới trên sân khách, Kane tin rằng chiến thắng mang tính khẳng định này đã thiết lập một chuẩn mực mới cho tuyển Anh.

Toàn đội hiện đang hướng tới vòng tứ kết vào tháng 3 năm sau với niềm tin ngày càng lớn lao, rằng họ có thể cạnh tranh với bất kỳ đội nào trên đấu trường quốc tế.

Đ.Hg.