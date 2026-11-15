Tuyển Mỹ thắng trận áp chót dưới thời HLV Pochettino

Tuyển Mỹ đánh bại Haiti 6-0 để tiến gần hơn đến bán kết CONCACAF Nations League, trong trận đấu áp chót của Mauricio Pochettino trên cương vị HLV trưởng.

Balogun trong màu áo tuyển Mỹ (Ảnh: THX)

Các bàn thắng của Christian Pulisic (cú đúp), Auston Trusty, Julian Hall, Weston McKennie và Folarin Balogun ở trận tứ kết lượt đi giúp Mỹ có lợi thế lớn. Giờ đây, trận tứ kết lượt về tại sân nhà ở Cincinnati, tuyển Mỹ sẽ thi đấu rất thoải mái.

Trước trận đấu , một số tin tức cho rằng Pochettino rời khỏi vị trí HLV trưởng đội tuyển Mỹ vào ngày 18-11 để dẫn dắt Manchester United ở Premier League.

Nhưng dường như tin tức về việc Pochettino ra đi không ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của tuyển Mỹ khi họ dễ dàng đánh bại Haiti. Đây là chiến thắng đậm nhất trong 2 năm cầm quyền của HLV người Argentina.

“Pochettino là một HLV tuyệt vời và ông ấy đã đóng góp rất nhiều cho đội tuyển quốc gia”, tiền đạo Balogun phát biểu sau trận đấu, “Thật buồn khi phải chứng kiến ​​một HLV hàng đầu ra đi, nhưng đó là một phần của thể thao”.

“Tôi nghĩ điều quan trọng là hôm nay chúng ta phải đoàn kết và giành chiến thắng. Điều đó sẽ làm cho lời chia tay trở nên ý nghĩa hơn”, Balogun, người ấn định tỷ số 6-0 cho tuyển Mỹ, nói thêm.

Kể từ World Cup 2026 trên sân nhà, Folarin Balogun trải qua quãng thời gian khá thăng trầm. Tiền đạo này trở thành tâm điểm của vụ tranh cãi, khi chiếc thẻ đỏ của anh ở trong trận thắng Bosnia & Herzegovina bị hủy sau khi Tổng thống Trump gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Vụ chuyển nhượng trị giá 71 triệu đô la của anh từ AS Monaco sang Everton đổ bể vào phút chót. Anh từ chối ký hợp đồng, viện dẫn lý do không thoải mái với cách Everton tiến hành kiểm tra y tế và bày tỏ nghi ngờ về sức khỏe cũng như tương lai của mình.

Chấn thương khiến anh phải ngồi ngoài trong những trận đấu đầu tiên tại Ligue 1. Bây giờ chính Balogun vào sân thay Sebastian Berhalter ở phút 65 ghi bàn thắng cuối cùng cho đội tuyển Mỹ ở phút 83.

“Điều đó thật tuyệt vời”, Balogun nói với TNT ngay sau trận đấu, “Tôi rất hạnh phúc khi được trở lại với đội tuyển Mỹ. Sau World Cup là một giai đoạn thăng trầm đối với tôi. Vì vậy, thật tuyệt khi được trở lại đây, với các đồng đội, giành chiến thắng và ghi bàn”.

Ở Ligue 1 mùa này, Balogun mới ghi được 1 bàn sau 6 lần ra sân khoác áo CLB Monaco. Bàn thắng vào lưới Haiti sẽ tiếp thêm sự tự tin cho anh, cả trong màu áo tuyển lẫn CLB.

Đ.Hg.