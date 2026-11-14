Bồ Đào Nha sẵn sàng cho cuộc sống sau thời Ronaldo

Tiền vệ Bernardo Silva - tân thủ quân của Bồ Đào Nha cho biết đội bóng có thể đối phó với bất kỳ áp lực nào sau khi Cristiano Ronaldo từ giã đội tuyển. Bồ Đào Nha đối đầu với tuyển Đan Mạch ở trong trận đấu đầu tiên của kỷ nguyên “không Ronaldo”.

Silva và Ronaldo thời còn sát cánh ở tuyển (Ảnh: THX)

Tuyển Bồ Đào Nha của HLV Jorge Jesus sẽ tiếp đón Đan Mạch tại Braga vào lúc 2 giờ 45 sáng ngày mai, Chủ nhật 15-11, trong khuôn khổ UEFA Nations League, với buổi lễ tri ân dành cho cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của họ - Ronaldo, theo thông tin từ LĐBĐ Bồ Đào Nha.

Silva, người kế thừa băng đội trưởng từ Ronaldo, thừa nhận CR7 là tâm điểm chú ý trong phần lớn 2 thập kỷ vừa qua, nhưng tin tưởng đội bóng sẽ đối phó được với áp lực khi vắng mặt cầu thủ 41 tuổi này.

“Mọi người đều biết sức nặng mà Cristiano Ronaldo mang. Hầu hết mọi người đến sân để xem Ronaldo, nhiều người đến chỉ vì anh ấy, và điều đó sẽ không còn xảy ra nữa!”, Silva nói với các phóng viên trong buổi họp báo trước trận đấu

“Các cầu thủ tuyển Bồ Đào Nha vốn đã quen với sự chú ý, áp lực và trách nhiệm, cũng như bị chỉ trích khi mọi việc không suôn sẻ. Vì vậy, đó không phải là vấn đề”, Silva chỉ ra về bản lĩnh và sự vững vàng của các tuyển thủ Bồ Đào Nha hôm nay.

Đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ tri ân cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng - Ronaldo trước trận đấu với Đan Mạch. Truyền thông Bồ Đào Nha đưa tin đội tuyển quốc gia này sẽ ra sân với áo số 7, số áo của huyền thoại Ronaldo.

Việc Ronaldo có mặt trong trận đấu tri ân rạng sáng mai hay không vẫn chưa rõ ràng, sau khi anh mâu thuẫn với HLV trưởng Jesus hồi tháng 9, dẫn đến việc anh rời khỏi đội tuyển một cách đầy bất ngờ.

Tuần trước, Ronaldo tuyên bố sẽ khép lại sự nghiệp quốc tế lừng lẫy trên Instagram của mình trong sự tiếc nuối của giới mộ điệu. Anh ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha năm 2003 và lập kỷ lục thế giới với 234 lần khoác áo đội tuyển, ghi được đến 146 bàn thắng.

“Không ai có thể quên 23 năm Ronaldo cống hiến cho đội tuyển Bồ Đào Nha và tất cả những gì mà anh ấy đã làm”, HLV Jesus nói với các phóng viên, “Tôi nghĩ việc tri ân là ý tưởng tuyệt vời để tiếp tục nhắc nhở chúng ta rằng anh ấy là một huyền thoại của bóng đá Bồ Đào Nha”.

Bồ Đào Nha đã chắc suất vào tứ kết Nations League mùa này, sau khi thắng cả 4 trận ở bảng A4. Họ lần lượt thắng Xứ Wales 1-0, thắng Na Uy của Erling Haaland 2-1, thắng Đan Mạch 4-2 ở trận lượt đi và thắng tiếp Na Uy 2-1 trong trận lượt về.

Tình hình xếp hạng bảng A4 của UEFA Nations League 2026-2027

1-Bồ Đào Nha 12 điểm Hiệu số 9-4 2-Đan Mạch 6 điểm Hiệu số 7-7 3-Xứ Wales 3 điểm Hiệu số 2-5 4-Na Uy 3 điểm Hiệu số 6-8

Đ.Hg.