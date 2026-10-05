Jorge Jesus để ngỏ cơ hội Ronaldo quay lại tuyển Bồ Đào Nha

HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha Jorge Jesus, đã phân tích chiến thắng 2-1 trước Na Uy ở lượt trận thứ 4 của UEFA Nations League 2026-2027, đồng thời lần đầu lên tiếng công khai về cơ hội của Ronaldo trong tương lai.

Ronaldo vẫn có thể quay lại tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: THX)

Ronaldo đã rời đợt tập trung sớm trong kỳ nghỉ hội quân quốc tế, làm dấy lên nhiều nghi vấn về tương lai của anh trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Jorge Jesus thừa nhận không chắc chắn về tâm lý của siêu sao này sau chiến thắng trước đại diện Bắc Âu.

Phát biểu sau trận đấu, Jorge Jesus chia sẻ: "Tôi không biết Ronaldo quyết định ra sao. Những gì cần nói tôi đã nói rồi. Với tôi, đây chưa bao giờ là một vấn đề lớn cả!”.

“Việc sở hữu một cầu thủ mang tính biểu tượng như là cậu ấy sẽ không đồng nghĩa với việc tôi, trên cương vị HLV, phải đưa ra bất kỳ điều khoản không thể thương lượng nào. Không có bất kỳ sự cố nào xảy ra làm ra tổn hại đến thẩm quyền chỉ đạo của tôi”.

“Đối với tôi, Ronaldo vẫn đủ điều kiện triệu tập trong lần hội quân tiếp theo, miễn cậu ấy ra sân thi đấu ở cấp CLB. Nếu muốn, Ronaldo sẽ trở lại tuyển Bồ Đào Nha. Bạn không thể phá vỡ một mối tình bạn kéo dài nhiều năm chỉ vì một tình huống mà ngay cả tôi cũng không thể hiểu nổi”.

“Toàn bộ rắc rối này nảy sinh chỉ vì việc cậu ấy có khởi động hay không. Điều đó xảy ra với mọi cầu thủ. Ronaldo thì khác biệt. Cậu ấy là một biểu tượng, nhưng với tôi đó chưa bao giờ là sự cố. Giờ thì xin lỗi về điều gì và xin lỗi ai?".

Sau loạt trận quốc tế này, các ĐTQG sẽ chỉ hội quân trở lại vào tháng 11 để thi đấu 2 trận còn lại tại vòng bảng UEFA Nations League mùa này. Chiến thắng trước Na Uy đã giúp Bồ Đào Nha chính thức ghi tên vào tứ kết. HLV Jorge Jesus tin rằng một cuộc gặp gỡ trực tiếp với Ronaldo trước thời điểm đó sẽ mang lại nhiều điều có lợi.

Ông nói thêm: "Điều đó không phụ thuộc vào một mình tôi. Cả 2 phía phải đều tìm được tiếng nói chung. Điều quan trọng nhất là tuyển Bồ Đào Nha đánh bại một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu. Tôi sẽ đưa ra lựa chọn dựa trên những gì các cầu thủ thể hiện tại CLB của họ”.

Đội trưởng Bồ Đào Nha trong trận gặp Na Uy, Bruno Fernandes, cũng đã đưa ra quan điểm về tình hình của Ronaldo hồi đầu tuần - khi khẳng định chân sút 41 tuổi là “biểu tượng vĩ đại nhất” của Bồ Đào Nha.

Jorge Jesus giải thích thêm: “Tôi hoàn toàn nhất trí với lại những gì mà Bruno Fernandes đã nói. Đó cũng là quan điểm của tôi. Một trong những điều tôi từng nói với Cristiano là cậu ấy không thể kết thúc sự nghiệp ở ĐTQG sau thất bại tại World Cup rồi rời sân trong nước mắt”.

“Sau tất cả những gì xảy ra, tình thế đã thay đổi. Tôi là HLV trưởng, tôi triệu tập ai là quyền của tôi, và tôi không cần phải hỏi xin ý kiến ai về việc nên chọn ai hay để ai thi đấu”.

Đ.Hg.