Báo cáo tài chính định kỳ tháng 11-2026 do Hiệp hội Cầu thủ MLS (MLSPA) cho thấy Messi tiếp tục giữ vững vị thế cầu thủ hưởng lương cao nhất giải đấu, nhưng sự xuất hiện của nhiều tên tuổi lớn đã làm xáo trộn mạnh mẽ nhóm dẫn đầu.

Messi "kéo" mặt bằng lương MLS lên cao. Ảnh: THX

Thủ quân của Inter Miami, Lionel Messi, tiếp tục dẫn đầu danh sách với mức thu nhập bảo đảm (bao gồm lương cơ bản và các khoản thưởng cam kết) đạt 28,33 triệu USD mỗi năm. Con số này giúp siêu sao người Argentina duy trì khoảng cách cách biệt khoảng 8,8 triệu USD so với người xếp ở vị trí thứ hai.

Tuy nhiên, thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 đã chứng kiến sự biến động lớn ở top đầu. Tiền đạo Lewandowski (ảnh), sau khi chia tay Barcelona để gia nhập Chicago Fire, đã vươn lên vị trí thứ hai với mức thu nhập đảm bảo 19,51 triệu USD (trong đó lương cơ bản là 16 triệu USD).

Ngay sau Lewandowski là Griezmann. Chân sút người Pháp gia nhập Orlando City từ Atletico Madrid và nhận mức thù lao đảm bảo 13,94 triệu USD/năm. Cả hai cựu ngôi sao tấn công của La Liga đã đẩy các tên tuổi khác xuống phía dưới. Xếp ở vị trí thứ tư là tiền đạo Son Heung-min của LAFC với 11,15 triệu USD, trong khi chân sút Breel Embolo của Atlanta United khép lại top 5 với 10,81 triệu USD.

Sự xuất hiện của các ngôi sao quốc tế phản ánh khoản đầu tư tài chính ngày càng lớn từ các đội bóng MLS. Tổng quỹ lương toàn giải đấu đã tăng lên mức kỷ lục 724,5 triệu USD, tăng 14,8% so với con số 631 triệu USD được ghi nhận hồi tháng 5-2026.

Bên cạnh đó, giải đấu hiện có tới 150 cầu thủ nhận mức thù lao từ 1 triệu USD/năm trở lên, tăng đáng kể so với mốc 133 người trước đó. Xét trên khía cạnh hiệu quả kinh tế, các đội bóng MLS phải chi trung bình khoảng 512.394 USD tiền lương cho mỗi điểm số giành được tại mùa giải chính.

Thương vụ Griezmann cũng mang lại điểm nhấn đáng chú ý về mặt tỷ trọng ngân sách. Mức lương của Griezmann chiếm tới 49,5% tổng quỹ lương của Orlando City, giúp anh vượt qua Messi (chiếm 47,7% quỹ lương Inter Miami) và Lewandowski (chiếm 47,3% quỹ lương Chicago Fire) để trở thành cầu thủ gánh tỷ trọng lương cao nhất tại một đội MLS.

MLS đã có mùa Hè sôi động khi có sự bổ sung chất lượng của Casemiro tại Inter Miami. Gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do từ Man United, tiền vệ người Brazil nhận mức thu nhập đảm bảo 3,54 triệu USD, trở thành người hưởng lương cao thứ tư tại đội bóng bang Florida.

Ngược lại, bản hợp đồng gây thất vọng nhất thuộc về Alexis Sanchez tại CF Montreal. Chân sút 37 tuổi người Chile nhận mức thù lao 2,97 triệu USD – chiếm tới 24,6% tổng quỹ lương đội bóng. Dù vậy, sau 15 lần ra sân tại MLS, tiền đạo lão tướng này hoàn toàn 'tịt ngòi' khi không ghi được bàn thắng nào và cũng không có đường kiến tạo nào.

LONG KHANG