Liverpool hạ Chelsea sau màn đấu súng nghẹt thở

Sau màn “đấu súng” trên chấm phạt đền khiến Arsenal bị loại, có thêm 3 trận đấu khác tại vòng 4 phải đá luân lưu, Liverpool và Man City đều may mắn vượt qua trong khi Aston Villa bị loại.

Liverpool khuất phục Chelsea sau 14 lượt sút nghẹt thở

Màn chạm trán tâm điểm tại sân Anfield giữa Liverpool và Chelsea đã diễn ra giằng co đúng như kỳ vọng. Chelsea vượt lên dẫn trước ở phút 40 khi Morgan Rogers thực hiện thành công quả phạt đền. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, Cody Gakpo đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát cũng từ một tình huống sút 11m chuẩn xác. Hòa 1-1 sau 90 phút chính thức, hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu cân não.

Trên chấm 11m, kịch bản nghẹt thở đã xảy ra khi cả hai bên liên tục phung phí cơ hội chốt hạ. Ở lượt sút thứ 6, thủ môn Giorgi Mamardashvili xuất thần cản phá cú sút của Emmanuel Emegha. Ngay sau đó, hậu vệ Joe Gomez dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 6-5 cho Liverpool. Ở lượt quyết định của Chelsea, trung vệ Wesley Fofana chịu áp lực tâm lý và sút bóng vọt xà ngang, giúp Liverpool giành chiến thắng chung cuộc 6-5.

Kết quả này tiếp tục kéo dài cái dớp toàn thua của Chelsea trước Liverpool trong cả 5 lần đối đầu trên chấm luân lưu.

Rulli hóa người hùng giúp Man City. Bournemouth đè bẹp Villa

Tại Etihad, nhà vô địch Man City trải qua trận đấu vô cùng gian nan trước Brighton . Đội khách hai lần vươn lên dẫn trước nhờ công của Malick Yalcouye ở phút 30 và Georginio Rutter ở phút 47.

Tuy nhiên, sự xuất sắc của Mateo Kovacic (phút 40) và trung vệ trẻ Vitor Reis (phút 72) đã giúp Man City gỡ hòa 2-2. Tỷ số hòa đưa hai đội vào loạt sút 11m, nơi thủ môn Geronimo Rulli trở thành người hùng của Man City khi cản phá hai cú sút của Yasin Ayari và Lewis Dunk, mang về chiến thắng 4-3 cho đội chủ nhà.

Ở các trận đấu khác diễn ra cùng giờ:

Bournemouth tiếp tục phong độ hủy diệt khi đè bẹp một đội bóng cũng đang bay cao là Aston Villa 3-0 nhờ các bàn thắng của Amine Adli, Lewis Cook và Alvaro Rodríguez. Đây là chiến thắng 3-0 thứ ba liên tiếp của Bournemouth trên mọi đấu trường, giúp họ ghi tên vào tứ kết Carabao Cup lần đầu tiên sau 8 mùa giải.

Ở một trận đấu khác, Sunderland giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Brentford tại Stadium of Light. Sunderland sớm vươn lên dẫn 3-0 nhờ các pha lập công của Chemsdine Talbi, Timur Tutierov và Malick Fofana. Dù Brentford kiên cường gỡ lại hai bàn nhờ Callum Wilson và Igor Thiago, Sunderland vẫn bảo vệ thành công tấm vé đi tiếp. Trong khi đó, Crystal Palace đánh bại Fulham 1-0 ngay tại Craven Cottage nhờ bàn thắng duy nhất của Eddie Nketiah ở phút 37, qua đó có lần thứ ba liên tiếp lọt vào vòng tứ kết giải đấu.

Kết quả bốc thăm vòng tứ kết Carabao Cup (Vòng 5)

Ngay sau khi các trận đấu khép lại, LĐBĐ Anh đã chính thức tổ chức lễ bốc thăm vòng tứ kết. Các trận đấu tại vòng 5 dự kiến sẽ diễn ra vào tuần bắt đầu từ ngày 14 -12:

Fleetwood Town - Đội thắng trận Everton / Newcastle

Manchester City - Bradford City

Crystal Palace - Sunderland

Liverpool - Bournemouth

LONG KHANG