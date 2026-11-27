Khởi đầu như mơ của Bournemouth tại Europa League vẫn tiếp diễn vào rạng sáng 27-11, khi CLB đến từ vùng duyên hải phía nam nước Anh này thiết lập một kỷ lục mới của một đội bóng Anh lần đầu góp mặt tại đấu trường châu Âu.

Bournemouth đã ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trên sân của Celta Vigo (Tây Ban Nha), qua đó nối dài chuỗi trận toàn thắng tại giải đấu này lên con số 5. Đoàn quân của HLV Marco Rose trở thành CLB Anh đầu tiên trong lịch sử thắng cả 5 trận ra mắt tại cúp châu Âu, đồng thời là đội thứ 3 làm được điều này trong các giải đấu lớn của châu Âu, sau Nurnberg (Đức, 1961-1962) và Ararat (Armenia, 1972-1973).

Đây cũng là chiến thắng thứ 10 liên tiếp trên mọi đấu trường của thầy trò Marco Rose - một kỷ lục mới của CLB. Hiện tại, Bournemouth cũng đang gây ấn tượng mạnh khi đứng ở vị trí thứ 5 tại Premier League. Trong khi chiến thắng mới nhất giúp họ tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng giai đoạn vòng bảng phân hạng Europa League. Chiến thắng tại Celta Vigo càng trở nên ấn tượng hơn khi họ phải chơi thiếu người trong hơn một giờ đồng hồ, sau khi Bafode Diakite nhận thẻ đỏ ở phút 23.

“Chúng tôi đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời”, tiền vệ Amine Adli chia sẻ với TNT Sport. “Thật kinh ngạc khi có thể ngược dòng theo cách này và mang về 3 điểm trọn vẹn. Tôi nghĩ tất cả nằm ở tinh thần của các cầu thủ. Ngay từ khoảnh khắc để thủng lưới, và cả sau khi phải nhận thẻ đỏ, chúng tôi vẫn luôn tin tưởng vào bản thân mình. Điều tuyệt vời là ngay trong phòng thay đồ, trước cả khi HLV lên tiếng, mọi người đã cùng nói với nhau rằng: ‘Chúng ta làm được’. Ai cũng đầy quyết tâm và tin rằng cả đội có thể xoay chuyển tình thế”.

Chính quả tạt của Amine Adli đã tạo điều kiện cho Alvaro Rodriguez đánh đầu gỡ hòa ở phút 47, sau khi Celta Vigo bước vào giờ nghỉ giữa hiệp với lợi thế dẫn trước nhờ công của Iago Aspas ở phút 19, và hơn một người trên sân. “Tôi đã quan sát xem có ai trong vòng cấm không”, Adli nói thêm. “Tôi biết Alvaro rất mạnh trong các pha không chiến và cậu ấy đang ở vị trí thuận lợi, nên tôi chỉ cố gắng đưa bóng vào một điểm hiểm hóc ở phía cột xa”.

Bàn thắng của Rodriguez đã tạo tiền đề cho một hiệp 2 xuất sắc, trong đó đội bóng của HLV Rose chơi áp đảo hoàn toàn dù phải thi đấu thiếu người. Cầu thủ vào sân thay người Rayan đã ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 78, giúp Bournemouth đặt một chân vào thẳng vòng 16 đội.

Các kết quả khác

Besiktas 2-1 Hapoel Beer Sheva

Union Saint-Gilloise 2-2 Lech Poznan

Salzburg 2-0 Ararat-Armenia

Marseille 1-0 Levski Sofia

Viktoria Plzen 4-0 Benfica

Dinamo Zagreb 0-2 Bayer Leverkusen

Olympiacos 2-4 AC Milan

Ferencvarosi 0-0 Celje

OFI 1-3 Anderlecht

Sunderland 1-1 Jagiellonia Bialystok

Juventus 4-1 Omonia Nicosia

Hoffenheim 3-1 Sturm Graz

Lyon 0-0 Lillestrom SK

NEC Nijmegen 3-1 Rennes

Torreense 1-2 Celtic

Sparta Praha 2-4 AZ Alkmaar

Crystal Palace 2-1 Real Sociedad

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