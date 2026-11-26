HLV Pep Guardiola tiết lộ từng nhận được lời mời dẫn dắt đội tuyển Italy nhưng buộc phải từ chối vì muốn dành thời gian nghỉ ngơi sau 18 năm liên tục làm công tác huấn luyện.

Pep Guardiola chưa sẵn sàng trở lại băng ghế huấn luyện. Ảnh: THX

Dù vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha Pep Guardiola thừa nhận dẫn dắt một đội tuyển quốc gia có thể là bước tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Chia sẻ trên chương trình Romario TV, Guardiola xác nhận đã có cuộc trao đổi với cựu giám đốc kỹ thuật bóng đá Italy Paolo Maldini và Leonardo về khả năng tiếp quản đội tuyển quốc gia.

"Tôi cảm thấy ngượng ngùng khi phải nói không với Italy. Được dẫn dắt đội tuyển quốc gia này sẽ là một trong những vinh dự lớn nhất sự nghiệp của tôi", Guardiola chia sẻ.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết nếu nhận được lời đề nghị cách đây hai năm, ông có thể đã đồng ý. Tuy nhiên, sau nhiều năm làm việc với cường độ cao, liên tục đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, cựu HLV của Man City này nhận thấy bản thân cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi.

"Tôi cần dành thời gian cho chính mình. Sau 18 năm làm HLV, với các trận đấu diễn ra liên tục ba ngày một lần, sẽ có lúc bạn chỉ muốn được nghỉ ngơi và hít thở", ông nói.

Guardiola từng được xem là ứng viên cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Italy trước khi Roberto Mancini được bổ nhiệm. Andrea Pirlo cũng nằm trong danh sách cân nhắc nhưng sau đó rút lui. Những tranh cãi liên quan đến mối liên hệ của Pirlo với một công ty cá cược Nga khiến quá trình lựa chọn nhân sự thêm phức tạp, đồng thời dẫn đến việc Maldini và Leonardo từ chức.

Hiện tại, đội tuyển Italy tiếp tục đối mặt với bài toán tìm kiếm HLV trưởng sau thất bại trong cuộc đua giành vé dự World Cup lần thứ ba liên tiếp.

Bên cạnh Italy, Pep Guardiola cũng từng được liên hệ với vị trí HLV trưởng đội tuyển Mỹ sau khi Mauricio Pochettino rời đi. Chính Pochettino đánh giá đây là thời điểm thích hợp để chiến lược gia người Tây Ban Nha thử sức ở cấp độ đội tuyển. Trước đó, Hà Lan và Anh cũng quan tâm đến nhà cầm quân này, nhưng lần lượt lựa chọn những phương án khác.

Dù chưa xác định thời điểm trở lại, Pep Guardiola không loại trừ khả năng dẫn dắt một đội tuyển quốc gia trong tương lai. "Tôi thực sự chưa biết điều gì sẽ đến. Nếu trở lại, đó sẽ là khi trực giác mách bảo đã đến lúc và có một đội bóng thực sự muốn tôi", ông cho biết.

Theo một số thông tin, Pep Guardiola muốn nghỉ ngơi khoảng một năm trước khi cân nhắc trở lại với bóng đá. Sau nhiều năm chinh phục các danh hiệu ở cấp CLB, khả năng chuyển sang dẫn dắt đội tuyển quốc gia được xem là hướng đi tiếp theo trong sự nghiệp của chiến lược gia này.

PHẠM QUANG