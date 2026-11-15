Pep Guardiola đến tuyển Mỹ: cơ hội lịch sử hay "mảnh ghép" không phù hợp?

Theo các nguồn tin từ Talksport, HLV Pep Guardiola được cho là sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán và dự kiến sẽ có cuộc gặp chính thức với Liên đoàn Bóng đá Mỹ (US Soccer) để thảo luận về khả năng dẫn dắt tuyển Mỹ cho chu kỳ World Cup tiếp theo.

HLV Pep Guardiola. Ảnh THX

Việc HLV Pochettino chia tay đội tuyển Mỹ để tiếp quản Man United đã buộc phải US Soccer lập tức kích hoạt chiến dịch tìm kiếm thuyền trưởng mới.

Trong số các ứng viên tiềm năng, cái tên gây sốt nhất chính là Pep Guardiola — chiến lược gia 56 tuổi hiện đang tự do sau khi khép lại một thập kỷ lẫy lừng tại Man City.

Cuộc gặp giữa 2 bên được cho là sẽ diễn ra trong tuần tới. Nếu thương vụ này thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện nhà cầm quân người Tây Ban Nha thử sức ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Dù kịch bản này từng bị coi là thiếu khả thi, US Soccer vẫn có những cơ sở để hy vọng. Pep Guardiola giữ mối quan hệ rất tốt với Sunil Gulati, cựu Chủ tịch US Soccer. Bản thân nhà cầm quân này cũng từng dành những lời có cánh cho bóng đá xứ cờ hoa khi nhận định Mỹ là "một đất nước hấp dẫn để xây dựng một dự án dài hạn" với tiềm năng phát triển thể thao khổng lồ.

Trái ngược với sự hào hứng của công chúng, hai cựu danh thủ lừng danh của bóng đá Mỹ là Tim Howard và Landon Donovan lại công khai nghi ngờ tính hiệu quả của thương vụ này.

Phát biểu trên podcast Unfiltered Soccer, cựu thủ thành Tim Howard thẳng thắn cho rằng Pep Guardiola không phải là lựa chọn phù hợp. Howard phân tích rằng vị HLV người Tây Ban Nha từ trước đến nay chỉ gặt hái danh hiệu tại Barcelona, Bayern Munich hay Manchester City — những CLB sở hữu lực lượng siêu sao hàng đầu thế giới cùng nguồn ngân sách thênh thang.

"Chúng ta thực sự không biết liệu Pep Guardiola có phải là một HLV giỏi khi dẫn dắt các cầu thủ ở trình độ hạng 2 hay hạng 3 hay không", Howard băn khoăn. Bên cạnh đó, cựu thủ môn 121 lần khoác áo Mỹ còn tiết lộ thông tin từ một thành viên của Man City về cường độ làm việc vô cùng khắc nghiệt của Pep, cảnh báo rằng áp lực khủng khiếp ấy từng làm "vỡ vụn" nhiều ngôi sao lớn và có thể sẽ phản tác dụng đối với các tuyển thủ Mỹ.

Ở góc độ khác, danh thủ Landon Donovan thừa nhận Pep là một HLV thiên tài nhưng đặt dấu hỏi về khả năng chiến lược gia này kiên nhẫn nhào nặn những tài năng trẻ 18 tuổi của bóng đá Mỹ.

Donovan tin rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ rơi vào tình thế vượt ngoài "vùng an toàn" (comfort zone) của mình nếu nhận lời dẫn dắt ĐT Mỹ. “Chúng ta có những cầu thủ tốt. Nhưng tôi muốn nói rằng với những cầu thủ kém hơn, như những tài năng 18 tuổi, liệu ông ấy có làm tốt không? Tôi thực sự không biết. Ông ấy vốn chỉ làm việc với những tài năng đẳng cấp thế giới".

HỒ VIỆT