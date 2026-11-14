Pochettino rơi nước mắt khi xác nhận rời đội tuyển Mỹ

Mauricio Pochettino trong tâm trạng đầy xúc động khi xác nhận ông sẽ rời cương vị HLV trưởng đội tuyển bóng đá nam quốc gia Mỹ vào ngày 17-11 tới để chuyển sang dẫn dắt gã khổng lồ bóng đá Anh Man United.

HLV Mauricio Pochettino tại World Cup 2026. Ảnh: THX

Mauricio Pochettino vẫn chỉ đạo đội tuyển Mỹ trong 2 trận tứ kết CONCACAF Nations League gặp Haiti vào các ngày 14-11 và 17-11, trước khi lên đường tới Manchester. Nhà cầm quân 54 tuổi người Argentina đã ký hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi với Man United sau khi hoàn tất các thỏa thuận vào ngày 12-11.

“Đây là quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi, nhưng chúng ta cần phải tiến về phía trước”, Pochettino chia sẻ với các phóng viên.

Chiến lược gia người Argentina rời đội tuyển Mỹ chỉ hơn 3 tháng sau khi gia hạn hợp đồng vốn ​kéo dài đến tận World Cup 2030. Nhưng ông tin rằng các cầu thủ Mỹ ủng hộ quyết định ra đi của mình: “Họ hiểu rằng trong sự nghiệp, không có nhiều cơ hội như Man United. Khi cơ hội đó đến, thật khó để từ chối”.

Cựu danh thủ người Mỹ Steve Cherundolo, người hiện đang dẫn dắt đội tuyển U23 Mỹ, sẽ phụ trách đợt tập trung tháng 12 - được lên kế hoạch từ trước với đội hình chủ yếu gồm các cầu thủ đang thi đấu tại giải MLS. Liên đoàn Bóng đá Mỹ chưa công bố người thay thế Pochettino, nhưng trong một thông cáo báo chí cho biết, đã thành lập một nhóm bao gồm những nhà chuyên môn hàng đầu, bao gồm HLV trưởng đội tuyển nữ quốc gia Emma Hayes, phụ trách quá trình tìm kiếm tân HLV cho đội tuyển nam.

Pochettino bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Mỹ vào tháng 9-2024, thay thế cho Gregg Berhalter, và ông rời đi với thành tích 21 trận thắng, 12 trận hòa và 2 trận thua. Dưới thời ông, đội tuyển Mỹ đã đứng đầu vòng bảng tại kỳ World Cup 2026 và giành chiến thắng đầu tiên ở vòng loại trực tiếp kể từ năm 2002. Với 3 chiến thắng trong suốt giải đấu, Pochettino trở thành HLV có số trận thắng tại World Cup nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển nam quốc gia Mỹ.

Pochettino chia sẻ: “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng mình. Các bạn luôn minh bạch và luôn đặt lợi ích của liên đoàn lên hàng đầu. Chúng ta đã cùng nhau xây dựng một tập thể, và tôi thực sự trân trọng điều đó. Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ các bạn, từ tất cả mọi người ở đây, cũng như từ đất nước tuyệt vời này”.

Ông lưu ý thêm: “Những thời điểm như thế này luôn rất khó khăn, bởi đây không phải là những quyết định dễ dàng. Thông thường, mọi chuyện diễn ra theo chiều ngược lại: bạn bị sa thải và rơi nước mắt vì vẫn muốn tiếp tục gắn bó. Còn ở đây thì khác. Như tôi đã nói, đây là một quyết định vô cùng khó khăn, nhưng đồng thời, tôi cũng rất hào hứng với bước tiến mới này”.

Với bước đi này, Pochettino sẽ trở lại Premier League - giải đấu nơi ông từng dẫn dắt Southampton (2013-2014), Tottenham Hotspur (2014-2019) và Chelsea (mùa giải 2023-2024).

Tuy nhiên, ông vẫn tập trung cho các trận đấu sắp tới của đội tuyển Mỹ trước Haiti: “Đây chưa phải là lúc để nói về Man United. Đây là thời điểm cần thể hiện sự tận tâm như mọi khi. Tất cả đều đang tập trung cao độ cho 2 trận đấu sắp tới, bởi chúng vô cùng quan trọng đối với liên đoàn. Các cầu thủ thật tuyệt vời, và họ biết cách xử lý những tình huống như thế này”.

LINH SƠN