Vì sao HLV Pochettino sẵn sàng rời tuyển Mỹ để đến Man United?

Khi chiếc ghế của HLV Carrick gần như đã được định đoạt, Pochettino bất ngờ nổi lên là ứng viên hàng đầu. Dù vừa gia hạn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Mỹ (US Soccer) đến năm 2030, chiến lược gia 54 tuổi người Argentina vẫn bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới cơ hội dẫn dắt Quỷ đỏ.

HLV Pochettino bỏ ngỏ mọi khả năng. Ảnh THX

Nỗi nhớ Premier League và nhịp sống CLB

Dù gặt hái thành công cùng tuyển Mỹ khi đưa đội bóng vào vòng 16 đội World Cup 2026, Pochettino chưa bao giờ giấu giếm nguyện vọng trở lại môi trường bóng đá đỉnh cao nước Anh. Trả lời phỏng vấn Sky Sports và BBC, nhà cầm quân người Argentina thừa nhận ông nhớ bầu không khí khốc liệt của Premier League và khao khát xây dựng một dự án dài hạn với khả năng cạnh tranh danh hiệu lớn mỗi tuần.

Bên cạnh đó, công việc ở cấp đội tuyển mang tính gián đoạn, trong khi Pochettino là mẫu HLV đam mê nhịp sống huấn luyện thường nhật. Ông thích trực tiếp rèn luyện và tương tác với cầu thủ trên sân tập mỗi ngày. Việc gia đình ông vẫn duy trì cuộc sống tại London cùng sự gắn bó sâu sắc với văn hóa bóng đá Anh càng thúc đẩy mong muốn sớm quay trở lại xứ sở sương mù.

Sức hút khó cưỡng từ Old Trafford

Ở tuổi 54, Pochettino đang trong giai đoạn sung sức nhất của sự nghiệp cầm quân. Nếu ở lại tuyển Mỹ đến hết chu kỳ World Cup 2030, ông sẽ trải qua 6 năm liên tục đứng ngoài dòng chảy bóng đá đỉnh cao châu Âu, điều mà bất kỳ HLV giỏi nào cũng muốn có. Sự gián đoạn này nguy cơ làm giảm vị thế chuyên môn của ông tại Anh, bởi các giải đấu khu vực như CONCACAF Nations League hay Gold Cup khó mang lại sức nặng chiến thuật tương đương.

Mặt khác, Man United dù khủng hoảng vẫn sở hữu vị thế của một đế chế bóng đá toàn cầu. Trong quá khứ, Pochettino từng nhiều lần lỡ hẹn với chiếc ghế nóng tại Old Trafford vào các năm 2018, 2022 và 2024. Cơ hội tái thiết một "gã khổng lồ" như Man United không xuất hiện thường xuyên. Nếu vực dậy thành công Quỷ đỏ, ông sẽ lập tức trở thành huyền thoại. Ngay cả trong kịch bản rủi ro, hồ sơ huấn luyện uy tín tại Tottenham, PSG và Chelsea vẫn bảo chứng cho ông tìm kiếm các bến đỗ hàng đầu khác.

Điều khoản giải phóng hợp đồng

Thương vụ này đòi hỏi Man United chi trả khoản tiền không nhỏ. Hợp đồng của Pochettino có điều khoản giải phóng khoảng 10 triệu USD (7,5 triệu bảng), kèm chi phí phát sinh nếu kéo theo bộ sậu huấn luyện thân thiết, đặc biệt là trợ lý Jesus Perez – người đồng hành cùng Pochettino suốt 16 năm – cùng Miki D'Agostino và HLV thủ môn Toni Jimenez.

Đối với US Soccer, đây lại là thời điểm chia tay thuận lợi. Rời đi ngay đầu chu kỳ 4 năm giúp liên đoàn thu về khoản tiền bồi thường lớn, đồng thời tạo điều kiện cho HLV mới có trọn vẹn hơn 3 năm xây dựng lực lượng. Các phương án nội địa như Steve Cherundolo (HLV U23 Mỹ) hay BJ Callaghan (HLV Nashville SC) hoàn toàn có thể tiếp quản công việc mà không làm đứt gãy hệ thống.

Khi ký gia hạn với US Soccer, Pochettino từng khẳng định ông ký hợp đồng là để đi hết hành trình chứ không phải chỉ nhận lương hằng tháng. Dù vậy, ông cũng thẳng thắn thừa nhận: "Trong cuộc sống, không có gì là chắc chắn. Trong bóng đá lại càng ít chắc chắn hơn”.

Trong khi đó, các trụ cột của tuyển Mỹ như Antonee Robinson cho biết trên ESPN rằng toàn đội không bị xao nhãng bởi những tin đồn liên quan tới Man United, đồng thời sẽ hoàn toàn thấu hiểu nếu chiến lược gia người Argentina quyết định chuyển tới Old Trafford.

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