Man United chuẩn bị sa thải Carrick, người thay thế sáng giá là Pochettino

HLV Pochettino của tuyển Mỹ tại World Cup 2026. Ảnh THX

Kỳ nghỉ FIFA Days được xem là thời điểm quyết định để thượng tầng Old Trafford thực hiện cuộc cải tổ trên băng ghế huấn luyện.

Tương lai của Carrick trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết sau trận hòa 4-4 trước Aston Villa. Giám đốc bóng đá Jason Wilcox cùng CEO Omar Berrada đang tổ chức đánh giá toàn diện năng lực của chiến lược gia 45 tuổi để đệ trình khuyến nghị lên Sir Jim Ratcliffe và gia đình Glazer – những người nắm quyền quyết định cuối cùng.

Trước đó, Carrick từng đứng trước nguy cơ mất ghế sau thất bại 0-3 trước Bournemouth vào ngày 25 -10. Wilcox và Berrada đã trao cho cựu tiền vệ này thêm cơ hội qua 3 trận đấu gặp Chelsea, Roma và Aston Villa. Dù Man United lội ngược dòng thắng Roma 3-2 và hòa Villa 4-4 nhờ bàn thắng muộn của Patrick Dorgu, những dấu hiệu khởi sắc ngắn ngủi không thể che lấp sự bất ổn hệ thống.

Sau 10 vòng đấu, Quỷ đỏ chỉ thắng 1 trận duy nhất trước Ipswich Town từ tháng 8, ngụp lặn ở vị trí thứ 18 với 8 điểm. Hàng phòng ngự trở thành thảm họa khi lọt lưới 8 bàn trong 3 trận gần nhất và liên tục nhận bàn thua sớm từ những phút đầu. Việc đội bóng chỉ thắng 3 trong 15 trận trên mọi đấu trường khiến lòng tin của giới chủ chạm đáy.

Điều bất ngờ là cựu HLV Tottenham, Mauricio Pochettino nổi lên là ứng viên hàng đầu được bộ sậu Old Trafford nhắm tới. Chiến lược gia 54 tuổi người Argentina hiện là HLV trưởng tuyển Mỹ sau khi đưa đội bóng vào vòng 16 đội tại World Cup 2026.

Dù vừa gia hạn hợp đồng với Mỹ đến năm 2030 vào tháng 8, giao kèo của Pochettino có điều khoản giải phóng trị giá 10 triệu USD (7,4 triệu bảng). Thuyền trưởng cựu của Tottenham và Chelsea từng để ngỏ khả năng trở lại bóng đá cấp CLB. Ban lãnh đạo Man United đánh giá cao bản lĩnh và kinh nghiệm Premier League của ông. Đáng chú ý, Pochettino từng 3 lần có trong danh sách tiềm năng cho ghế nóng Old Trafford vào các năm 2018, 2020 và 2021.

Bên cạnh Pochettino, danh sách tìm kiếm thuyền trưởng mới của giám đốc Jason Wilcox còn có tên nhiều chiến lược gia tầm cỡ khác: Eddie Howe - Cựu HLV Newcastle United nhận được sự ngưỡng mộ lớn từ thượng tầng Old Trafford và sẵn sàng tái xuất nếu nhận được lời đề nghị; Julian Nagelsmann: Nhà cầm quân người Đức hiện tự do và là HLV có tư tưởng chiến thuật hiện đại; Sebastian Hoeness và Antonio Conte: Những chiến lược gia giàu cá tính và tư duy tổ chức cao; Kieran McKenna: Cựu cầu thủ Man United và HLV Ipswich Town từng được phỏng vấn năm 2024;

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