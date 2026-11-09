Man United rơi vào nhóm rớt hạng: Michael Carrick tuyên bố "không bao giờ từ chức"

Trận hòa kịch tính 4-4 trước Aston Villa tại Old Trafford không thể che lấp thực tế cay đắng: Man United đã chính thức rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League sau chuỗi 8 trận không thắng tại Ngoại hạng Anh.

Dalot có trận đấu thảm họa. Ảnh THX

Màn rượt đuổi điên rồ tại Old Trafford

Man United và Aston Villa đã mang đến một trong những kịch bản điên rồ và hỗn loạn nhất mùa giải. Đội chủ nhà tiếp tục lặp lại thói quen khởi đầu thảm hại khi để Aston Villa vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 5 phút bóng lăn. Dù Bruno Fernandes đã rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền sau khi Cunha bị phạm lỗi trong vòng cấm, và Youri Tielemans ghi bàn gỡ hòa vào lưới đội bóng cũ, hàng phòng ngự Quỷ đỏ lại sụp đổ ngay đầu hiệp hai.

Aston Villa một lần nữa vươn lên dẫn 4-2 nhờ cú đá phạt đền của John McGinn và bàn thắng của Leon Goretzka. Phải đến những phút bù giờ chót đắng, hai cầu thủ vào sân thay người là Joshua Zirkzee và Patrick Dorgu mới lần lượt tỏa sáng. Bàn gỡ hòa 4-4 bằng đầu của Dorgu từ quả phạt góc ở phút 90+6 đã giữ lại 1 điểm hú vía.

Tuy nhiên, 1 điểm giật lại từ tay Aston Villa không đủ để cứu vớt Manchester United trên bảng xếp hạng. Thầy trò Michael Carrick khép lại vòng đấu ở vị trí thứ 18, nằm trong nhóm cầm đèn đỏ. Đây là lần đầu tiên sau 10 vòng đấu Man United xếp ở vị trí thấp đến vậy kể từ mùa giải 1986-1987 (thời điểm họ xếp thứ 20). Rộng ra, chiến thắng trước Ipswich Town từ tháng 8 là trận thắng duy nhất của Quỷ đỏ sau 10 trận Premier League đầu mùa - thành tích tệ nhất của CLB sau 10 vòng đấu kể từ mùa giải 1972-1973.

Man United sút nhiều nhưng hiệu quả không cao bằng Aston Villa. Đồ họa Opta

Michael Carrick lại bị “tấn công”

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, ống kính truyền hình và báo chí đã hướng về HLV Michael Carrick. Trái ngược với dự đoán của nhiều cổ động viên và giới chuyên môn về một tuyên bố từ chức để giải thoát, Carrick xuất hiện với thái độ vô cùng cứng rắn và tẻ nhạt.

Trong cuộc phỏng vấn tốn nhiều mực báo với phóng viên Patrick Davison của Sky Sports, Carrick tỏ ra bức xúc khi được hỏi liệu ông có cân nhắc việc bước sang một bên hay không. Khi phóng viên Davison đặt vấn đề rằng chắc chắn sẽ có những cuộc thảo luận về tương lai của ông trong kỳ nghỉ quốc tế tới, Carrick đáp trả cộc lốc: "Có thật vậy không?". Khi được hỏi lại "Ông nghĩ sao, Michael?", chiến lược gia người Anh mỉa mai: "Anh đang nói cho tôi biết những gì anh nghĩ đấy thôi".

Đứng trước câu hỏi trực tiếp về việc liệu ông có tự nguyện rời ghế nếu điều đó tốt nhất cho đội bóng, Carrick trả lời dứt khoát: "Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Không bao giờ”.

Trong buổi họp báo sau trận, vị thuyền trưởng 45 tuổi nhấn mạnh ông tin tưởng 100% vào khả năng đảo ngược tình thế của đội bóng: "Chúng tôi hiểu rõ tình hình hiện tại; đội bóng chưa thắng đủ số trận cần thiết. Nhưng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục tiến về phía thực hiện công việc, tiếp tục làm việc dựa trên những gì chúng tôi đã xây dựng. Trừ đi những khoảnh khắc sai lầm hoàn toàn có thể tránh được, tôi cho rằng chúng tôi đã chơi tốt và là đội nhỉnh hơn trên sân".

Thảm họa phòng ngự

Dù Carrick cố gắng giữ thái độ lạc quan, các con số thống kê lại phơi bày một thực trạng vô cùng báo động. Man United đã trở thành đội bóng đầu tiên trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu cán mốc thủng lưới 30 bàn trên mọi đấu trường mùa này.

Đáng chú ý, trận thua Aston Villa biến Man United thành đội bóng đầu tiên tại Premier League sau 30 năm (kể từ Man City năm 1995) để thủng lưới 2 bàn trong 10 phút đầu của cả hai hiệp đấu. Hàng phòng ngự liên tục sụp đổ do sai lầm cá nhân: thủ thành Senne Lammens đẩy bóng hớ hênh tạo điều kiện cho Nicolas Jackson ghi bàn; hậu vệ Diogo Dalot trải qua một ngày thi đấu thảm họa khi liên tục bị Alysson vượt qua và phải phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền ở hiệp hai. Việc Dalot bị la ó khi rời sân thay người trở thành biểu tượng cho sự sa sút không phanh của đội hình Quỷ đỏ.

Trên khán đài Old Trafford, làn sóng phản đối chủ sở hữu vẫn bùng nổ dữ dội. Các cổ động viên liên tục thả bóng bay, giương banner phản đối gia đình Glazer và Sir Jim Ratcliffe, đồng thời cất cao tiếng hô "Các người không đủ đẳng cấp để khoác lên mình chiếc áo này" nhắm vào các cầu thủ.

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