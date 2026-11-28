Chuyến hành quân đến sân của Sunderland ở vòng 12 Premier League có ý nghĩa đặc biệt với HLV De Zerbi, vì nó nhắc lại màn khởi đầu đầy giông bão cùng Tottenham nhiều tháng trước.

Tottenham đã được Zebri tái sinh. Ảnh THX

Hồi tháng 4, trận đấu đầu tiên của De Zerbi trên cương vị HLV trưởng Spurs đã kết thúc bằng thất bại cay đắng 0-1 ngay tại đây. Kết quả tồi tệ đó đẩy đại diện Bắc London rớt xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng, kém West Ham 2 điểm và đối mặt trực tiếp với nguy cơ xuống hạng trước khi giành quyền trụ hạng nghẹt thở ở vòng đấu cuối cùng.

Ký ức về bầu không khí u ám trong phòng thay đồ sau tiếng còi mãn cuộc 7 tháng trước vẫn khắc sâu trong tâm trí De Zerbi. Trước cuộc tái đấu Sunderland, vị chiến lược gia người Italy tiết lộ ông có kế hoạch chiếu lại những thước phim ghi lại sự đau đớn của các học trò vào buổi tối trước trận đấu để làm liệu pháp tinh thần.

HLV De Zerbi chia sẻ: "Tôi muốn bắt đầu cuộc họp bằng việc nhắc lại cảm xúc của ngày hôm đó vì không muốn bất kỳ ai quên đi khoảnh khắc này. Đó là chìa khóa tạo nên Tottenham của tôi. Thất bại ấy vô cùng đau đớn, nhưng đó là ngày quyết định. Tôi hiểu điều đội bóng cần khi ấy không phải là chiến thuật phức tạp hay các nguyên tắc trên sân, mà là một tinh thần hoàn toàn khác".

Nhà cầm quân người Italy nhớ lại một tập thể tràn ngập sự u ám, thiếu tự tin và hiếm hoi những nụ cười. Tuy nhiên, chính từ điểm tựa cay đắng đó, Tottenham đã lột xác mạnh mẽ. Tại Ngoại Hạng Anh mùa này, Spurs đang sở hữu phong độ ấn tượng với 4 chiến thắng trong 5 vòng đấu gần nhất, qua đó thu hẹp khoảng cách với tốp 4 xuống chỉ còn 6 điểm.

Dù vậy, De Zerbi vẫn lên tiếng cảnh báo học trò không được phép tự thỏa mãn, bởi ranh giới giữa niềm vui chiến thắng và nỗi buồn thất bại trong bóng đá vốn vô cùng mong manh.

Bên cạnh sự hồi sinh về mặt phong độ, De Zerbi cũng dành lời khen ngợi cho ban lãnh đạo Tottenham sau khi gia hạn hợp đồng thành công với cầu thủ chạy cánh 18 tuổi Luca Williams-Barnett. Đánh giá về chiến lược nhân sự, HLV De Zerbi tin rằng những kỳ chuyển nhượng hiệu quả đã giúp Spurs sở hữu nền tảng vững chắc hơn rất nhiều.

Ông khẳng định trong tương lai, đội bóng không cần mua sắm ồ ạt mà chỉ cần bổ sung khoảng 3 đến 4 vị trí nữa để hoàn thiện một đội hình đủ sức cạnh tranh sòng phẳng ở những mốc mục tiêu cao hơn.

HỒ VIỆT