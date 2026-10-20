Tottenham thắng trận đầu tiên với sự trở lại của Maddison và Kulusevski

Trận đấu muộn vòng 7 đã kết thúc với chiến thắng 3-1 dành cho Tottenham trước Coventry City. Đây là chiến thắng đầu tiên của Spurs tại Ngoại hạng Anh mùa giải này sau chuỗi 6 trận mở màn chỉ biết hòa và thua.

3 điểm trọn vẹn giúp thầy trò HLV Roberto De Zerbi chính thức thoát khỏi vị trí đáy bảng xếp hạng để vươn lên thứ 16, vượt qua chính đối thủ Coventry nhờ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Sự trở lại của James Maddison trong đội hình xuất phát, lần đầu tiên sau 536 ngày vắng mặt, đã ngay lập tức mang lại luồng sinh khí mới cho hàng công Tottenham. Phút 14, nhận đường chuyền từ Mohammed Kudus, tiền vệ mang áo số 10 thực hiện cú cứa lòng chân phải hoàn hảo từ khoảng cách 25 mét, đưa bóng vào góc cao khung thành mở tỷ số trận đấu.

Dù kiểm soát thế trận, Tottenham bất ngờ bị dội gáo nước lạnh ở đầu hiệp hai khi Jack Rudoni tận dụng sự lơ là của hàng thủ chủ nhà để ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Coventry ở phút 49.

Tình thế bế tắc không kéo dài lâu khi tân binh Omar Marmoush tái lập thế dẫn trước cho Tottenham ở phút 58 với một cú sút chéo góc quyết đoán. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của tiền đạo người Ai Cập cho Spurs kể từ khi chuyển đến theo dạng cho mượn từ Manchester City.

Bàn thắng này đã gây ra sự bất bình từ phía Coventry khi HLV Frank Lampard cho rằng Marmoush đã vung tay trúng mặt hậu vệ Milan van Ewijk trong pha tranh chấp trước đó. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, công nghệ VAR đã không can thiệp và công nhận bàn thắng hợp lệ.

Bên cạnh trận thắng giải tỏa áp lực, các CĐV Tottenham còn đón nhận niềm vui lớn khi ngôi sao chạy cánh Dejan Kulusevski được tung vào sân ở phút 85, đánh dấu sự trở lại sau 526 ngày ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối. Đến phút 90+5, hậu vệ Ben Davies chấm dứt mọi hy vọng giành điểm của đội khách bằng cú vẩy má ngoài kỹ thuật ấn định tỷ số 3-1.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Roberto De Zerbi nhấn mạnh rằng chiến thắng này sẽ giúp các học trò giải phóng áp lực tâm lý và gạt bỏ những rào cản trong quá khứ để lấy lại sự tự tin. Trận thắng trước Coventry được xem là bước đệm quan trọng giúp Tottenham khởi động lại mùa giải trước khi bước vào trận derby London gặp Chelsea vào cuối tuần.

HỒ VIỆT