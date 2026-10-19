Các CLB Premier League đá cúp châu Âu: Sướng ít, khổ nhiều

Đối với người hâm mộ của những CLB ngoài nhóm "Big 6" tại Premier League, cơ hội đá Europa League hay Conference League là cột mốc lịch sử. Thế nhưng, sau niềm vui là thực tế tàn khốc: bão chấn thương dồn dập và "lời nguyền" sa lầy nghiêm trọng tại giải quốc nội.

Từ những đêm hạnh phúc vô giá

Chuyến hành quân của hơn 5.000 CĐV Sunderland tới Bồ Đào Nha cổ vũ đội nhà gặp Torreense, đánh dấu lần đầu trở lại đấu trường châu Âu sau 53 năm, là minh chứng sống động cho sức hấp dẫn của sân chơi châu lục. Người hâm mộ vùng Wearside biến thị trấn Leiria thành ngày hội, tận hưởng nắng ấm, bia và bầu không khí cuồng nhiệt cùng người dân địa phương, trước khi vỡ òa khi Noah Sadiki ghi bàn ấn định tỷ số ở phút bù giờ.

Với CĐV Sunderland, Bournemouth, Crystal Palace hay Brighton, những chuyến đi tới Milan, Prague hay Lyon là trải nghiệm vô giá, để lại ký ức khó quên. Nhiều người sẵn sàng chấp nhận nguy cơ đội nhà phải đua trụ hạng tại Premier League để đổi lấy một mùa giải sống trong giấc mơ châu Âu.

Đến gánh nặng thể lực từ mật độ 3 ngày/trận

Tuy nhiên, lịch thi đấu dày đặc tại Premier League nhanh chóng trở thành bài toán nan giải với các HLV. Khi phải ra sân 3 ngày/trận, chỉ có khoảng 72 giờ phục hồi, những đội bóng tầm trung với lực lượng mỏng dễ rơi vào khủng hoảng nhân sự.

Theo Báo cáo Chỉ số Chấn thương châu Âu của Howden Group, trong 5 mùa gần đây, Premier League chiếm 24% tổng số ca chấn thương và 40% chi phí tiền lương trả cho cầu thủ nghỉ thi đấu tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, tương đương hơn 1 tỷ bảng. Phân tích từ Opta cũng cho thấy lối chơi pressing cường độ cao cùng việc không có kỳ nghỉ đông khiến tỷ lệ chấn thương gân khoeo, cơ đùi và dây chằng tại Anh vượt Ligue 1 hay Bundesliga.

Mùa này, Bournemouth mất chân sút chủ lực Eli Junior Kroupi, người ghi 13 bàn mùa trước, cùng Amine Adli, Justin Kluivert (nghỉ một tháng) và tuyển thủ Anh Alex Scott (nghỉ hai tháng). Sunderland hụt hơi khi Brian Brobbey và Habib Diarra cùng chấn thương, trong khi Crystal Palace mất trung phong số một Jean-Philippe Mateta ngay tuần thi đấu đầu tiên.

Và cái giá “tiền mất, tật mang”

Chiều sâu đội hình hạn chế khiến các CLB tầm trung khó duy trì phong độ trên cả hai đấu trường. Trong 5 năm qua, ngoại trừ những đội bóng lớn, nhiều CLB Premier League sa sút đáng kể ở giải quốc nội. Nottingham Forest từng rơi từ hạng 7 xuống 16, Newcastle từ hạng 5 xuống 12, Brighton từ hạng 6 xuống 11 và Crystal Palace từ hạng 12 xuống 15.

Mùa này cũng không ngoại lệ. Trong 4 đại diện Premier League dự các cúp châu Âu cấp thấp, chỉ Brighton duy trì được sự ổn định. Sunderland và Bournemouth lần lượt đứng thứ ba và thứ tư từ dưới lên trên bảng xếp hạng, còn Crystal Palace xếp thứ 12 sau khởi đầu thiếu thuyết phục.

Không chỉ ảnh hưởng thành tích, cúp châu Âu cấp thấp cũng chưa chắc mang lại lợi ích tài chính như kỳ vọng. Vô địch Europa League đồng nghĩa giành vé Champions League trị giá hàng chục triệu bảng, nhưng nếu chỉ vào chung kết rồi thất bại, đội bóng nhận khoảng 20 triệu bảng tiền thưởng, chưa tính doanh thu bán vé và tài trợ.

Khoản tiền này chỉ tương đương mức chênh lệch thưởng giữa vị trí thứ 9 và 14 tại Premier League. Vì vậy, doanh thu từ đấu trường châu Âu chưa chắc bù đắp được thiệt hại nếu thành tích quốc nội sa sút. Đặc biệt, nguy cơ xuống hạng có thể khiến các CLB mất hàng trăm triệu bảng, điều Tottenham hay West Ham từng phải đối diện mùa trước.

LONG KHANG