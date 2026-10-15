Aston Villa đi vào lịch sử, Greenwood trải qua ác mộng

Aston Villa bất ngờ thể hiện màn trình diễn đỉnh cao khi đè bẹp đội khách Fenerbahce với tỷ số 6-0 tại Champions League, khiến HLV Unai Emery rất hài lòng cùng niềm tin vào một khởi đầu mới sau khởi đầu mùa giải quốc nội chậm chạp.

Aston Villa đi vào lịch sử khi đại thắng Fenerbahce 6-0

Aston Villa dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp một nhờ bàn thắng của Johan Manzambi - đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 21 của anh - cùng cú đúp của Nicolas Jackson. Sau giờ nghỉ, Ross Barkley ghi thêm 2 bàn và Tammy Abraham ấn định chiến thắng 6-0.

Đây là chiến thắng đậm nhất của Aston Villa tại đấu trường châu Âu từ trước đến nay. Kết quả này giúp thầy trò HLV Unai Emery vững chắc ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Champions League với 2 trận toàn thắng, cùng lợi thế lớn khi tiếp đón Viking trên sân nhà vào tuần tới.

Aston Villa đã có khởi đầu đầy khó khăn ở mùa giải 2026-2027 sau một mùa hè đầy biến động với sự ra đi của nhiều cầu thủ đội một. Đoàn quân của HLV Unai Emery chỉ thắng 1 thua 3 sau 6 vòng đấu Ngoại hạng Anh. Vì vậy, thắng lợi đầu tiên trên sân nhà ở mọi giải đấu mùa giải này được nhà cầm quân người Tây Ban Nha chào đón.

“Chúng tôi rất vui mừng với chiến thắng đầu tiên trên sân nhà”, Emery chia sẻ. “Tôi không thực sự hài lòng với cách chúng tôi thi đấu trong hiệp một, tôi không nghĩ tỷ số 6-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu. Điều quan trọng với chúng tôi là giành được chiến thắng đầu tiên trên sân nhà, cũng như cách xoay tua nhân sự và sự tiến bộ trong lối chơi”.

HLV Emery cho rằng đây là tín hiệu đầy hứa hẹn khi ông muốn đội bóng kết thúc trong tốp 8 vòng bảng phân hạng Champions League, qua đó giành quyền trực tiếp vào vòng 16 đội: “Chúng tôi đã ghi bàn theo nhiều cách khác nhau và điều đó mang lại cho tôi sự tự tin. Cấu trúc đội hình của chúng tôi rất vững chắc, dù vẫn còn nhiều điều phải cải thiện. Chúng tôi đang dần cải thiện, từng bước tìm ra sự cân bằng cần thiết. Aston Villa đã tiến một bước rất dài”.

Ngược lại, tiền đạo Mason Greenwood của Fenerbahce đã có màn tái xuất đầy ác mộng tại bóng đá Anh. Cầu thủ 25 tuổi này chơi trận đầu tiên tại xứ sở sương mù kể từ khi bị Man United đình chỉ thi đấu vào tháng 1-2022, trước khi bị buộc tội cố ý hiếp dâm, có hành vi kiểm soát và cưỡng ép, cũng như hành hung gây thương tích.

Greenwood đã phủ nhận các cáo buộc và Cơ quan Công tố Hoàng gia (CPS) đã hủy bỏ vụ án vào tháng 2-2023, nhưng sau đó phải chọn thi đấu ở nước ngoài trong màu áo Getafe, Marseille và giờ là Fenerbahce.

Dù đã 4 năm rưỡi trôi qua kể từ lần cuối Greenwood thi đấu tại Anh, nhưng người hâm mộ Aston Villa không hề có ý định để anh quên đi những biến cố trong quá khứ. Cầu thủ này đã phải hứng chịu những tiếng la ó dữ dội và những lời lẽ miệt thị từ đám đông khán giả tại sân Villa Park ngay trong khoảng thời gian đầu trận.

LINH SƠN