HLV của Liverpool vẫn đặt "100% niềm tin" vào Wirtz và Barcola

Trước chuyến làm khách đến sân của LASK (Áo) khuya 14-10 (giờ Việt Nam), thuyền trưởng Liverpool lên tiếng khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối dành cho hai bản hợp đồng đắt giá Florian Wirtz và Bradley Barcola.

HLV Andoni Iraola. Ảnh THX

Liverpool bước vào trận đấu tại Áo trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân sự ở hàng tấn công đang ở mức báo động. Đội bóng vùng Merseyside sẽ không có sự phục vụ của cả ba chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn mùa này là Isak, Gakpo và Szoboszlai. Cả ba ngôi sao kể trên đều dính chấn thương nhẹ khi làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia và HLV Iraola thừa nhận ông hiện vẫn chưa thể xác định ngày họ trở lại.

Sự vắng mặt này đã đặt trọng trách ghi bàn vô cùng nặng nề lên vai hai tân binh đắt giá Florian Wirtz và Bradley Barcola. Cả hai được kỳ vọng sẽ trở thành chỗ dựa cho hàng công The Kop trong giai đoạn gian khó này.

Thế nhưng trong thất bại cay đắng trước Man City cuối tuần qua - trận thua đầu tiên của Liverpool dưới thời HLV Iraola - cả Barcola lẫn Wirtz đều trải qua 90 phút vô cùng chật vật.

Bản hợp đồng kỷ lục trị giá 123 triệu bảng Barcola chuyển đến từ Paris Saint-Germain vẫn chưa thể có được bàn thắng hay đường kiến tạo nào sau 6 lần ra sân, thậm chí chưa một lần thu hồi bóng thành công ở 1/3 sân đối phương. Trong khi đó, “thần đồng bóng đá Đức” Florian Wirtz mới chỉ có vỏn vẹn một kiến tạo từ đầu mùa và tiếp tục thể hiện phong độ mờ nhạt.

Bất chấp những số liệu thất vọng, HLV Iraola đã quyết liệt đứng ra bảo vệ các học trò: “Hiện tại đội bóng không có những cầu thủ ghi bàn hàng đầu của chúng tôi mùa này. Chúng tôi cần những cầu thủ khác mang lại các con số đó". Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng màn trình diễn trên sân không thể chỉ đánh giá đơn thuần qua các con số thống kê.

Ông dẫn chứng tình huống dọn cỗ của Barcola cho Lewis Koumas nhưng bị bỏ lỡ, đồng thời khẳng định: "Họ đều có những trận tốt và chưa tốt. Tôi biết rõ đẳng cấp của họ và tin tưởng họ 100%".

Bên cạnh việc xoa dịu áp lực cho hai ngôi sao trẻ, HLV Iraola xác nhận ông sẽ thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát Áo.

Trận đấu gặp LASK tới đây cũng mang ý nghĩa đặc biệt đối với thủ lĩnh Virgil van Dijk. Trung vệ người Hà Lan đang đứng trước cột mốc lần thứ 200 đeo băng đội trưởng của Liverpool trên mọi đấu trường, một điểm tựa tinh thần quan trọng giúp The Kop vượt qua giai đoạn sóng gió này.

HỒ VIỆT