Có đến 3 đội bóng Anh lần lượt ra quân ở ngày thi đấu đầu tiên của lượt trận thứ 5 vòng League Phase. Cả Arsenal, Man City và Villa đều chỉ tìm được trận hòa tại giải quốc nội cuối tuần qua, nên các trận cúp châu Âu sẽ là lúc họ lấy lại niềm vui.

Arsenal - Dortmund (3:00 sáng 25-11 (giờ Việt Nam): Pháo thủ hướng tới mốc kỷ lục lịch sử

Đây là so tài tâm điểm của loạt trận ngày thứ Ba. Đại diện Bắc London bước vào lượt trận này với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng tổng League Phase và là một trong bốn câu lạc bộ hiếm hoi vẫn duy trì thành tích bất bại tại Champions League mùa này, bên cạnh Real Madrid, PSG và Bayern.

Arsenal đang sở hữu chuỗi 19 trận liên tiếp không thua tại đấu trường Champions League (bao gồm 14 trận thắng và 5 trận hòa, không tính các trận thua trên chấm luân lưu). Nếu tránh được một thất bại trước Dortmund tại Emirates, Pháo thủ sẽ trở thành đội bóng Anh thứ ba trong lịch sử chạm mốc 20 trận bất bại liên tiếp ở Cúp C1/Champions League.

Siêu máy tính Opta đánh giá rất cao khả năng nối dài kỷ lục của Pháo thủ với tỷ lệ giành trọn 3 điểm lên tới 65,2%, cùng 19,0% khả năng hai đội hòa nhau. Trong khi đó, đại diện Bundesliga chỉ có vỏn vẹn 15,8% cơ hội giành chiến thắng trên sân khách.

Man City - Napoli (3g ngày 25-11): Ngày trở về của Kevin De Bruyne

Tiền vệ tài hoa Kevin De Bruyne trở lại Manchester để chống lại đội bóng cũ đang khủng khoảng nghiêm trọng với chuỗi 4 trận không thắng ở giải ngoại hạng Anh dưới quyền tân HLV Maresca.

Tuy nhiên, ở Champions League, Man City đang quyết tâm giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại vòng League Phase – thành tích họ chưa từng lặp lại kể từ mùa giải 2023-24 thời điểm họ thắng toàn bộ 6 trận vòng bảng dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola.

Theo siêu máy tính, Man City là cửa trên hoàn toàn vượt trội khi sở hữu tới 71,2% cơ hội chiến thắng. Ngược lại, Napoli chỉ đạt tỷ lệ thắng khiêm tốn là 12,6%. Dù Napoli đang thi đấu ấn tượng tại Serie A, chuyến làm khách tại Etihad luôn là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất ở châu Âu hiện tại.

Real Madrid - PSV Eindhoven (3g ngày 25-11): Duy trì mạch toàn thắng

Đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử Champions League Real Madrid đã khởi đầu chiến dịch 2026-2027 một cách hoàn hảo với 4 trận toàn thắng. Đón tiếp đối thủ Hà Lan PSV Eindhoven trên sân nhà Bernabéu, Kền kền trắng đang hướng tới chiến thắng thứ 5 liên tiếp để xây chắc vị trí dẫn đầu.

Trong lịch sử tham dự Champions League, Real Madrid mới chỉ có 3 lần khởi đầu mùa giải bằng 5 chiến thắng liên tiếp, đó là các mùa 2011-2012, 2014-2015 và 2023-2024 (mùa giải mà họ đã nâng cao chiếc cúp vô địch). Dữ liệu phân tích từ Opta cho thấy Real Madrid nắm giữ tới 75,2% khả năng giành chiến thắng trọn vẹn, còn PSV chỉ có 11,1% cơ hội gây ra cú sốc tại Madrid.

Galatasaray - Aston Villa (0g45 ngày 25-11): Thử thách cam go tại Istanbul

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hai đội bóng đối đầu trực tiếp ở cúp châu Âu.

Aston Villa từng có kỷ niệm rất đẹp với bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ mùa này khi vùi dập Fenerbahce 6-0 ở lượt trận thứ 2, chiến thắng đậm nhất lịch sử tham dự cúp châu Âu của họ. Tuy nhiên, chuyến làm khách tới chảo lửa Istanbul chưa bao giờ là bài toán dễ dàng.

Siêu máy tính Opta nhận định đây là cặp đấu cân tài cân sức nhất trong ngày thứ Ba: Aston Villa nhỉnh hơn đôi chút với 39,7% cơ hội chiến thắng, trong khi đội chủ nhà Galatasaray bám đuổi sát sao với 36,1% khả năng giành trọn 3 điểm.

LONG KHANG