Ngày 24-11 này là một dịp đầy cảm xúc tại sân Etihad, khi Kevin De Bruyne trở về “mái nhà xưa” trong trận đấu giữa Napoli và đội bóng cũ Man City tại trận đấu thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng phân hạng Champions League.

Kevin De Bruyne (phải) sẽ cùng Napoli đối đầu đội bóng cũ Man City. Ảnh: THX

Man City và Napoli sẽ đối đầu với vị thế hoàn toàn trái ngược trên bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Enzo Maresca hiện đang đứng thứ 7, không chỉ hướng tới một suất vào vòng loại trực tiếp mà còn nhắm đến cơ hội giành quyền đi thẳng vào vòng 16 đội. Trong khi đó, đại diện đến từ Italy lại nằm ở nhóm cuối bảng - vị trí thứ 27, với vỏn vẹn 3 điểm sau 4 lượt trận đã qua.

Dù tình thế 2 đội khác biệt, De Bruyne vẫn hiểu rằng mình đang trở về nhà. Anh rất trân trọng cơ hội được quay lại sân vận động đã lưu giữ biết bao kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp của mình. Trước cuộc đối đầu với đội bóng cũ, De Bruyne cũng đã bày tỏ tình cảm với The Citizens: “Tôi tự hào về những gì mình đã đạt được với tư cách là một cầu thủ bóng đá, và đây chính là CLB của tôi!”.

Ngôi sao 35 tuổi người Bỉ còn tiết lộ rằng anh vẫn giữ liên lạc với các ông chủ của Man City, thậm chí từng trao đổi với họ về công việc điều hành một CLB bóng đá: “Tôi rất quý mến các ông chủ. Tôi thậm chí từng trò chuyện với Chủ tịch Khaldoon al-Mubarak về việc mua lại một CLB và những vấn đề liên quan. Có rất nhiều chuyện xảy ra sau đó, nhưng tôi vẫn dành tình cảm sâu đậm cho CLB này, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi”.

De Bruyne bày tỏ sự ủng hộ dành cho Man City trong giai đoạn khủng hoảng, bị kết tội trong vụ kiện liên quan đến 114 cáo buộc từ Premier League: “Phán quyết đó không làm thay đổi điều gì cả. Thành thật mà nói, cách tôi nhìn nhận mọi thứ dựa trên cách CLB đối xử với tôi, những gì tôi đã cùng CLB đạt được, và cách chúng tôi sát cánh cùng nhau như một tập thể. Tất nhiên, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng tôi không thể thay đổi bất cứ điều gì trong số đó”.

Ở tuổi 35, De Bruyne có khởi đầu khá chậm trong mùa giải 2026-2027, cả ở đấu trường quốc nội lẫn châu Âu. Tính đến nay, De Bruyne đã ghi 4 bàn thắng sau 12 lần ra sân tại giải đấu cao nhất, cùng với đó là 1 pha kiến ​​tạo. Tại Champions League, anh chưa ghi bàn thắng nào nhưng đã có 4 pha kiến ​​tạo.

De Bruyne đang xếp thứ 3 tại Serie A về số cơ hội tạo ra (28 lần), trong đó có 10 cơ hội đến từ các tình huống cố định và 18 cơ hội đến từ các tình huống bóng sống.

Napoli đã để thua 3 trong 4 trận đầu tiên vòng bảng phân hạng, chỉ giành được chiến thắng duy nhất trước Bodo/Glimt trên sân nhà. Napoli hiện đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Serie A với 5 chiến thắng sau 12 vòng đấu.

LINH SƠN