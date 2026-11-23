HLV Diego Simeone của Atletico Madrid. Ảnh:

Diego Simeone của Atletico Madrid hiện là HLV có số trận thắng nhiều nhất trong lịch sử La Liga (567 trận: 345 thắng, 123 hòa, 99 thua). Vị chiến lược gia 56 tuổi người Argentina ra mắt CLB của La Liga vào ngày 23-12-2011, hiện đã vượt qua kỷ lục 344 trận thắng sau 756 trận của huyền thoại quá cố Luis Aragones.

Đáng chú ý khi nhà cầm quân người Argentina đạt đến cột mốc chỉ sau 567 trận cầm quân - ít hơn tới 189 trận so với số trận mà Aragones cần để đạt được 344 chiến thắng. “Tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi muốn chia sẻ 345 chiến thắng với tất cả những người đứng sau cột mốc này. Tôi không thường xuyên tìm thấy nhiều điều để vui mừng, nhưng đằng sau thành quả này là một khối lượng công việc khổng lồ”, Simeone nói.

Dù đã thay đổi đáng kể phong cách chơi của Atletico, vị HLV này vẫn thường xuyên phải đối mặt với những lời mỉa mai về chiến thuật của mình. Khi được hỏi về những ý kiến ​​trái chiều trên kênh truyền hình Tây Ban Nha Movistar, ông chia sẻ thêm: “Chúng tôi vẫn luôn phải hứng chịu những lời chỉ trích. Tôi không quá bận tâm đến chúng, nhưng tôi vẫn ghi nhận những ý kiến ​​đó. Có một quan điểm cho rằng Atletico thiên về phòng ngự, như thể chúng tôi lúc nào cũng chỉ biết phòng ngự vậy. Nhưng bạn đâu thể thắng tới 345 trận chỉ bằng cách thủ. Liệu điều đó có khả thi không?”.

Sự bền bỉ của Simeone làm nên triều đại đáng kinh ngạc tại Atletico, biến CLB thành thế lực thứ 3 vững chắc của bóng đá Tây Ban Nha, thách thức vị thế của Real Madrid và Barcelona, ​​đồng thời giành được 8 danh hiệu. Dù các HLV đối thủ có thể sở hữu tỷ lệ thắng cao hơn hoặc bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ hơn, nhưng hiếm ai có thể sánh bằng sự kiên cường và ổn định của ông ở đẳng cấp cao nhất.

Ngay cả những vết sẹo đau đớn nhất trong triều đại của mình - 2 thất bại trước Real Madrid ở chung kết Champions League (một lần trên chấm luân lưu và một lần trong hiệp phụ sau khi để đối thủ gỡ hòa ở phút bù giờ) - cũng không thể khiến Simeone gục ngã. Thay vào đó, vị chiến lược gia thường xuất hiện trong trang phục đen này vẫn duy trì cường độ làm việc mãnh liệt bên đường biên.

Các bàn thắng trong hiệp một của Alex Baena và Johnny Cardoso - đều xuất phát từ những đường kiến ​​tạo của Julian Alvarez - đã giúp Atletico định đoạt trận đấu trên sân Coliseum. Alex Grimaldo ấn định chiến thắng 3-0 bằng một quả phạt đền ở thời gian bù giờ, sau khi cầu thủ Djene Dakonam của Getafe phải nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Alexander Sorloth.

Đoàn quân của HLV Simeone hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém 2 điểm so với đội nhì bảng Real Madrid, nhưng vẫn còn khoảng cách khá lớn 5 điểm so với ngôi đầu của Barcelona - cả 2 đối thủ này đều đã giành chiến thắng trước đó trong cùng vòng đấu.

“Tôi nghĩ toàn đội đã có một trận đấu rất tốt và nghiêm túc, cả trong phòng ngự lẫn tấn công”, tiền vệ kiến ​​thiết Baena của Atletico chia sẻ với Movistar. “Chúng tôi chỉ tập trung vào công việc của mình, không bận tâm đến những gì Barcelona hay Real Madrid đang làm; đó là cách tiếp cận phù hợp nhất với chúng tôi”.

LINH SƠN