Nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha Barcelona ​​đã thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục từ thế bị dẫn trước 2 bàn để giành chiến thắng 3-2 trước Villarreal, qua đó tái lập cách biệt 3 điểm với các đối thủ bám đuổi trên bảng xếp hạng La Liga.

Barcelona (trái) ngược dòng ngoạn mục giành chiến thắng 3-2 trước Villarreal. Ảnh: THX

Đội chủ nhà Barcelona nhập cuộc có phần lơ là, tạo điều kiện để Tajon Buchanan đưa Villarreal vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 5, sau một đường chuyền bất cẩn của Fermin Lopez. Chỉ 2 phút sau, Villarreal nhân đôi cách biệt khi Tani Oluwaseyi, một cầu thủ người Canada khác, đột phá bên cánh trái rồi tung cú sút đưa bóng vượt qua tầm với của thủ thành Joan Garcia, găm thẳng vào nóc lưới.

Đội bóng của HLV Hansi Flick lẽ ra đã có thể rút ngắn tỷ số sớm hơn khi Oluwaseyi phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm, dẫn đến một quả phạt đền sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR. Yamal đích thân thực hiện cú sút, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc ra ngoài.

Tuy nhiên, gã khổng lồ xứ Catalan đã ghi liền 3 bàn thắng trong khoảng thời gian 11 phút ở hiệp 2 để lật ngược thế cờ và giành trọn 3 điểm. Gerard Martin đánh đầu ghi bàn sau đường tạt bóng của Pedri ở phút 57. Bốn phút sau, Fermin Lopez là những người đưa trận đấu trở về vạch xuất phát sau đường kiến ​​tạo từ Yamal, và bàn thắng thứ 3 cũng nhanh chóng xuất hiện. Yamal thực hiện pha đánh gót tinh tế cho Eric Garcia, đường tạt bóng sau đó của hậu vệ này đã vô tình khiến Pau Navarro lóng ngóng đưa bóng vào lưới nhà, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 cho đội chủ nhà.

Đây là chiến thắng thứ tư 4 tiếp của Barcelona trên mọi đấu trường kể từ sau thất bại trước Real Madrid trong trận El Clasico hồi tháng 10. Barcelona đã nới rộng lại khoảng cách lên thành 3 điểm so với Real Madrid - đội trước đó đã bắt kịp họ về điểm số sau chiến thắng trước Celta Vigo vào thứ Bảy. HLV Hansi Flick đã dành lời khen ngợi cho màn ngược dòng của các học trò - điều dần trở thành “thói quen” của đội bóng dưới thời ông: “Chúng tôi mắc 2 sai lầm và họ đã tận dụng để ghi 2 bàn... nhưng phản ứng mà toàn đội thể hiện thật không thể tin nổi”.

Tiền vệ Pedri của Barcelona chia sẻ với DAZN: “Chúng tôi đã gặp khó khăn vì khởi đầu trận đấu không tốt, để thủng lưới 2 bàn từ rất sớm. Tôi sẽ ghi nhớ cách toàn đội phản ứng, nhưng chúng tôi cần phải nỗ lực để đảm bảo điều này không lặp lại. Trước một đối thủ như thế này, không phải lúc nào bạn cũng có thể xoay chuyển tình thế khi đã bị dẫn trước 2 bàn”.

LINH SƠN