Trở lại sau đợt FIFA Days, Ngoại hạng Anh sẽ bắt đầu vào đợt trận dồn dập đến tận cuối năm. Chính vì thế, vòng 11 (thứ Bảy, 21-11) là cơ hội để các đội bóng lớn lấy đà với 3 điểm trọn vẹn.

Man City - Fulham (19:30, ngày 21-11)

Máy tính dự đoán: Man City thắng 66,1% | Hòa 18,4% | Fulham thắng 15,5%.

Man City bước vào trận đấu sớm nhất ngày thứ Bảy với áp lực nặng nề sau khi trải qua chuỗi 3 thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, bằng tổng số trận thua của họ trong 36 trận trước đó.

Tuy nhiên, đối thủ Fulham lại là "mồi ngon" quen thuộc của nhà cựu vô địch. Man City đã đánh bại Fulham trong cả 17 cuộc chạm trán gần nhất tại giải quốc nội và 20 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Đây được ghi nhận là chuỗi thắng dài nhất của một CLB trước một đối thủ trong lịch sử bóng đá đỉnh cao nước Anh. Dù Fulham đang có phong độ ổn định khi bất bại 4 trận gần đây (thắng 2, hòa 2), siêu máy tính Opta vẫn xếp Man City là đội có xác suất chiến thắng cao nhất toàn bộ vòng đấu này (66,1%).

Aston Villa - Sunderland (22:00, 21-11)

Máy tính dự đoán: Aston Villa thắng 59,3% | Hòa 21,3% | Sunderland thắng 19,4%.

Trận đấu đánh dấu cột mốc 150 trận tại Premier League của HLV Unai Emery trên băng ghế huấn luyện Aston Villa. Đội chủ sân Villa Park đang khát khao cắt đứt chuỗi 4 trận không thắng, gần nhất là trận hòa 4-4 đầy tiếc nuối trước Man United dù đã hai lần dẫn trước 2 bàn.

Khó khăn cho Villa là sự vắng mặt của hậu vệ Matty Cash do chấn thương động não khi phục vụ tuyển Ba Lan. Phía đối diện, Sunderland vừa gây bất ngờ lớn khi quật ngã Chelsea 1-0, nhưng lịch sử tại Villa Park lại chống lại họ: "Mèo đen" chỉ thắng 2 trong 17 chuyến làm khách gần nhất tới đây[9]. Opta đánh giá Villa vượt trội với 59,3% cơ hội bỏ túi 3 điểm

Chelsea - Leeds United (22:00, 21-11)

Máy tính dự đoán: Chelsea thắng 51,1% | Hòa 24,9% | Leeds thắng 24,0%.

Chelsea tìm cách đứng dậy tại Stamford Bridge sau thất bại muối mặt trước Sunderland ở vòng trước– trận đấu mà hàng thủ với Fofana và Colwill bị tiền đạo Brian Brobbey bắt bài và bắt nạt về thể lực.

HLV Xabi Alonso đòi hỏi các học trò phải thi đấu rắn rỏi hơn khi đối đầu với chân sút Dominic Calvert-Lewin bên phía Leeds United. Chelsea có lợi thế sân nhà tốt (thắng 10 điểm sau 5 trận) và đã thắng 8/10 lần gần nhất tiếp đón Leeds. Siêu máy tính trao cho The Blues 51,1% cơ hội chiến thắng.

Coventry City - Crystal Palace (22:00, 21-11)

Máy tính dự đoán: Coventry thắng 45,7% | Hòa 26,8% | Palace thắng 27,5%.

Đây là trận đấu ra mắt của tân HLV Thomas Frank trên băng ghế chỉ đạo Crystal Palace. Vấn đề cấp bách nhất mà Frank cần giải quyết là phòng ngự bóng chết: Palace là đội chống cố định kém nhất giải khi chịu tới 67 cú sút và xG 7,44 từ các tình huống bóng chết.

Ngược lại, Coventry lại sở hữu chỉ số chống bóng chết tốt nhất giải (chỉ số bàn thua dự kiến xGA phải chịu chỉ 1,65) và đón chào sự trở lại của trung vệ cao 1m93 Bobby Thomas. Do đó, Coventry được Opta xếp là đội cửa trên với 45,7% cơ hội thắng.

Tottenham - Ipswich Town (22:00, 21-11)

Máy tính dự đoán:Tottenham thắng 55,2% | Hòa 23,1% | Ipswich thắng 21,7%.

Dù bị cắt đứt chuỗi phong độ cao bằng trận thua 0-1 trước Leeds trước kỳ nghỉ quốc tế, HLV Roberto De Zerbi vẫn được vinh danh là HLV xuất sắc nhất tháng 10 Premier League. Tiếp đón Ipswich Town là cơ hội tuyệt vời để Spurs tìm lại niềm vui chiến thắng, bởi hàng thủ Ipswich đã trải qua 29 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh không thể giữ sạch lưới. Siêu máy tính nghiêng hẳn về Spurs với 55,2% khả năng giành trọn 3 điểm.

Newcastle - Arsenal (00:30, ngày 22-11)

Máy tính dự đoán: Arsenal thắng 56,4% | Hòa 21,9% | Newcastle thắng 21,7%.

Trận tâm điểm ngày thứ Bảy diễn ra trong cái lạnh 0°C tại St James' Park. Arsenal bước vào trận đấu với vị thế đội dẫn đầu bảng xếp hạng (hơn đội nhì bảng 5 điểm) và là đội khách có khả năng thắng cao nhất vòng đấu (56,4%).

Điểm nóng chiến thuật và cảm xúc dồn vào Bruno Guimarães – cựu quân bài chủ lực của Newcastle nay trở lại đối đầu đội bóng cũ trong màu áo Arsenal. Newcastle của HLV Matthias Jaissle chỉ thắng 1 trong 29 trận gần nhất gặp các đội đầu bảng và sẽ phải đối mặt với hàng thủ Arsenal vốn giữ sạch lưới tới 32 lần trước Newcastle trong lịch sử giải đấu.

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