Jack Grealish xin lỗi người hâm mộ Everton

Jack Grealish đã gửi lời xin lỗi công khai tới người hâm mộ Everton sau khi cầu thủ này trở lại sân cỏ trong một trận giao hữu kín với Derby vào ngày 12-11.

Jack Grealish (phải) đánh mất phong độ và kỷ luật từng giúp anh tỏa sáng ở Man City. Ảnh: THX

Jack Grealish đã bỏ lỡ 4 trận đấu và không ra sân cho Everton kể từ ngày 17-10 do vi phạm kỷ luật của CLB. HLV David Moyes thời gian qua tỏ ra kín tiếng về các chi tiết cụ thể, trong khi CLB chỉ xác nhận cầu thủ chạy cánh 31 tuổi người Anh này “chưa đạt thể trạng thi đấu” trước chuyến làm khách trên sân của Newcastle vào ngày 2-11. Tuy nhiên, việc Grealish góp mặt tại sân Hill Dickinson vào thứ Năm cho thấy vấn đề này đã được giải quyết ổn thỏa.

“Thật vui khi được trở lại sân cùng các đồng đội hôm nay sau vài ngày tập luyện tốt”, Grealish đưa ra động thái xoa dịu rõ ràng trên Instagram cá nhân, “Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và tất cả mọi người tại CLB vì đã không thể hỗ trợ đội bóng trong vài tuần qua. Tôi yêu việc được thi đấu cho CLB này và rất nóng lòng được trở lại chơi bóng trước sự chứng kiến ​​của các bạn trong màu áo Everton. Hẹn sớm gặp lại mọi người”.

Grealish đã dành nửa đầu mùa giải 2025-2026 thi đấu cho Everton theo dạng cho mượn từ Man City, trước khi chấn thương khiến quãng thời gian của anh tại Merseyside bị gián đoạn. Tuy nhiên, vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, cựu tuyển thủ Anh đã trở lại đội bóng này theo một bản hợp đồng cho mượn khác, nhưng những đóng góp của anh cho đến lúc bị kỷ luật là rất hạn chế.

Trong thời gian Grealish vắng mặt, Everton đã giành chiến thắng 3 trong 4 trận gần nhất. Sau thất bại 0-2 trước Arsenal, The Toffees có những chiến thắng liên tiếp trước Newcastle và đánh bại Coventry trong trận đấu Premier League cuối cùng trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia, qua đó vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Everton đồng thời giành quyền vào tứ kết Carabao Cup sau một chiến thắng khác trước Newcastle.

Thầy trò HLV David Moyes sẽ trở lại thi đấu vào ngày 23-11 với chuyến làm khách trên sân của Brentford tại Premier League. Tuy nhiên, khả năng Grealish có lần ra sân chính thức đầu tiên sau hơn một tháng hay không vẫn còn là một dấu hỏi.

Grealish đã có 39 lần khoác áo đội tuyển Anh, nhưng sự sa sút quá lớn khiến anh chưa từng thi đấu cho Tam Sư kể từ tháng 10-2024.

LINH SƠN