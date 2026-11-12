Zubimendi phủ nhận muốn theo trào lưu hồi hương

Tiền vệ người Tây Ban Nha Martin Zubimendi đã bác bỏ thông tin cho rằng đang cân nhắc rời Arsenal trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, bất chấp những đồn đoán về sự quan tâm từ đội bóng lớn ở quê hương Atletico Madrid.

Martin Zubimendi (phải) bác bỏ thông tin cho rằng đang cân nhắc rời Arsenal. Ảnh: THX

Martin Zubimendi mới chơi 100 phút trong 7 lần ra sân tại giải quốc nội cho Arsenal mùa này. Con số này khác xa so với mùa giải trước, khi anh góp mặt trong tất cả 38 trận đấu tại Premier League, với thời lượng thi đấu trung bình 79 phút mỗi trận, góp công giúp Pháo thủ giành chức vô địch Anh.

“Tôi hiểu rằng kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp đến và những tin đồn có thể bắt đầu xuất hiện”, Zubimendi chia sẻ với tờ Marca trong thời gian tập trung cùng đội tuyển Tây Ban Nha. “Tôi cũng đã đọc được thông tin về khả năng chuyển đến Atletico, nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy”.

“Tôi không hề bận tâm hay dành chút năng lượng nào cho những chuyện đó, cũng chẳng liên lạc với bất kỳ ai cả. Tôi không muốn lãng phí sức lực vào những vấn đề bên ngoài. Hiện tại, tôi đã đủ bận rộn với việc nỗ lực giành một vị trí trong đội hình, tìm kiếm thời gian ra sân và chiến đấu để bảo vệ chức vô địch Premier League - mục tiêu đang rất khả thi”. Arsenal hiện dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League, tạo cách biệt 5 điểm so với đối thủ bám đuổi gần nhất là Brighton.

Trước đó, nhiều ngôi sao như Marc Cucurella hay Rodri rời bóng đá Anh để trở về chơi bóng tại quê nhà Tây Ban Nha, khi được hỏi liệu có tiếp tục gắn bó với Arsenal đến cuối mùa giải hay không, Zubimendi - cầu thủ còn hợp đồng đến tháng 6 năm 2030 - khẳng định: “Vâng, tôi hy vọng là vậy. Tôi cảm thấy hạnh phúc ở đó. Tôi thấy vui khi sống tại London”.

Zubimendi từng cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 cho rằng khối lượng thi đấu dày đặc ở mùa giải trước đã dẫn đến tình trạng mệt mỏi về thể chất, từ đó ảnh hưởng đến phong độ của anh: “Mùa trước, tôi đã chơi một số lượng phút thi đấu khổng lồ, và tôi đã rất mệt mỏi. Có nhiều yếu tố khác nữa, nhưng vấn đề thể lực có lẽ là một trong những nguyên nhân chính”.

Khi được hỏi liệu anh có cân nhắc tìm kiếm sự hỗ trợ tâm lý để vượt qua giai đoạn khó khăn này hay không, Zubimendi chia sẻ: “Tôi đã nghĩ đến điều đó và không loại trừ khả năng này, nhưng hiện tại thì tôi chưa chọn hướng đi đó. Tôi vẫn ổn, tôi bình tĩnh và hài lòng với cách mình đang đối mặt với tình hình hiện tại. Đây là trải nghiệm hoàn toàn mới, và tôi nghĩ mình cũng có thể rút ra bài học từ những tình huống như thế này”.

LINH SƠN