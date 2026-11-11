Bóng đá quốc tế

Van Dijk sẵn sàng chia tay Liverpool

SGGPO

Đội trưởng Liverpool Virgil van Dijk khẳng định anh vẫn rất bình thản về tương lai của mình tại CLB, dù hợp đồng với đội chủ sân Anfield sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này.

Virgil van Dijk đá chính tại giải Ngoại hạng Anh từ đầu mùa đến nay. Ảnh: THX
Virgil van Dijk đá chính tại giải Ngoại hạng Anh từ đầu mùa đến nay. Ảnh: THX

Virgil van Dijk vẫn là trụ cột nơi hàng phòng ngự Liverpool nhưng anh chưa đặt bút ký vào bản gia hạn mới. Tương lai của trung vệ 35 tuổi này là một trong những vấn đề cấp bách nhất đối với ban lãnh đạo Liverpool, khi ngôi sao người Hà Lan bước vào những tháng cuối của hợp đồng hiện tại. Dù chưa có giải pháp cụ thể nào được đưa ra, Van Dijk đã lên tiếng trấn an, bác bỏ mọi đồn đoán về sự bất đồng hay lo lắng liên quan đến vị thế của anh tại CLB.

“Tôi chẳng hề hoảng loạn. Tôi muốn tiếp tục thi đấu và duy trì những gì mình đang làm”, Van Dijk nhấn mạnh, “Hãy chờ xem mùa giải này sẽ mang lại điều gì. Cho đến nay, tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời tại đây. Nếu hợp đồng được gia hạn, thì tốt thôi. Nếu không, tôi sẽ chuyển đến nơi khác. Hiện tại chưa có thông tin gì mới, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cảm thấy căng thẳng hay lo âu. Tôi cảm thấy ổn, nhưng lúc này vấn đề không nằm ở cá nhân tôi. Hãy chờ xem sao”.

Trong khi vấn đề hợp đồng đang là tâm điểm chú ý, Van Dijk hiện ưu tiên cho quá trình hồi phục thể trạng sau khi buộc phải rút lui khỏi đội tuyển Hà Lan trong các trận đấu tại UEFA Nations League sắp tới gặp Hy Lạp và Đức. Quyết định này được đưa ra sau khi Van Dijk gặp khó khăn trong việc duy trì thể trạng tốt nhất ở nhiều trận Premier League vừa qua. Anh chia sẻ: “Về mặt tinh thần, tôi đang ở trạng thái tốt. Về thể chất, tôi đã gặp chút vấn đề nhỏ trong vài tuần qua, nhưng tôi đang nỗ lực hết sức để có thể ra sân”.

Bất chấp vấn đề thể trạng, đội trưởng Liverpool đã đá chính trong tất cả các vòng đấu tại giải Ngoại hạng Anh từ đầu mùa đến nay, trong bối cảnh CLB phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc. Nhà vô địch Anh 2025 hiện cũng đang trong quá trình thích nghi dưới thời tân HLV Andoni Iraola. Khởi đầu mùa giải thiếu ổn định đã khiến The Kop phải nhận những thất bại trước Man City và Arsenal, hiện tụt lại với khoảng cách 9 điểm so với đội đầu bảng Arsenal. Họ cũng có trận thua đáng thất vọng trước Fenerbahce tại đấu trường châu Âu.

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LINH SƠN

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