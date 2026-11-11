Cơn sa sút kỳ lạ của Man City dưới thời Enzo Maresca

Khởi đầu mùa giải bằng chuỗi 7 trận thắng, Man City bất ngờ rơi tự do với 3 thất bại liên tiếp tại Premier League. Trận thua 1-3 trước Nottingham Forest không chỉ bộc lộ lỗ hổng hệ thống của HLV Enzo Maresca, mà còn vạch trần sự suy sụp tinh thần đáng báo động.

Thủ môn Donnarumma là một phần nguyên nhân thất bại của Man City. Ảnh THX

Kịch bản lịch sử sau 122 năm và nghịch lý kiểm soát bóng

Đoàn quân của Enzo Maresca từng trải qua giai đoạn đầu mùa giải 2026-27 hoàn hảo với 7 chiến thắng tuyệt đối. Tuy nhiên, mạch thăng hoa đó đã đứt gãy bằng 3 trận thua liên tiếp: 1-2 trên sân Aston Villa, 0-1 trước Brighton, và 1-3 trước Nottingham Forest.

Trong lịch sử bóng đá Anh, mẫu hình thắng 7 trận đầu rồi thua liền 3 trận là hiện tượng cực kỳ hiếm hoi, mới chỉ xuất hiện đúng một lần trước đó thuộc về Sheffield Wednesday ở mùa giải 1904-1905.

Maresca có lý do để tiếc nuối khi Man City áp đảo về kiểm soát bóng và số cơ hội: giữ 63% bóng trước Villa (15 cơ hội so với 8), nắm 62% bóng trước Brighton (21 cơ hội so với 7), và đạt 79% thời lượng giữ bóng tại City Ground (12 cơ hội so với 11). Tuy nhiên, sự áp đảo này chỉ càng làm nổi bật sự yếu kém trong khả năng kết liễu và khâu chống phản công.

Thảm họa tại City Ground và sự thiếu hụt khát khao

Trận thua 1-3 trước Nottingham Forest – đội chưa từng thắng trên sân nhà tại Premier League kể từ tháng 4 – là giọt nước tràn ly. Bắt đầu bằng việc Josko Gvardiol để Jair Cunha cướp bóng dẫn đến bàn mở tỷ số, Man City sau đó để cựu tiền đạo Liam Delap càn lướt dũng mãnh, ghi cú đúp trừng phạt hàng thủ đội khách.

HLV Enzo Maresca công khai thất vọng về cường độ thi đấu của các học trò: "Thất bại hôm nay là vấn đề mang tính toàn diện. Trong hiệp một, chúng tôi thua trong mọi pha tranh chấp đôi mươi và quả bóng bật ra. Trước một đối thủ đang chiến đấu để trụ hạng, nếu bạn không thể theo kịp cường độ của họ, bạn sẽ gặp rắc rối".

Maresca chỉ rõ hai bàn thua sau hoàn toàn là kịch bản "sao chép và dán": "Bàn thua thứ hai và thứ ba là sự sao chép nguyên bản, khi chúng tôi để thua trong các pha tranh chấp thể lực ở giữa sân, rồi tiếp tục thất bại ngay trước vòng cấm".

Hàng thủ rách rưới và lỗ hổng tuyến giữa

Man City đã trải qua 9 trận liên tiếp không giữ sạch lưới – kể từ chiến thắng tại Anfield sau đợt FIFA Days trước. Trong 8 trận gần nhất, họ để thủng lưới tới 17 bàn (cộng thêm 3 bàn thua trước Sunderland trước đó). Dù thủ môn Donnarumma mắc sai lầm trực tiếp trong 3 bàn thua, nguyên nhân gốc rễ vẫn nằm ở cấu trúc hệ thống.

Man City dâng hàng thủ rất cao nhưng dễ bị tổn thương trong chuyển trạng thái khi mất bóng. Điểm yếu này xuất phát từ sự mất cân bằng ở tuyến giữa. Maresca kiên quyết xếp Enzo Fernández – bản hợp đồng 125 triệu bảng từ Chelsea – đá chính cùng Rayan Cherki. Fernández thiếu sức mạnh thể chất tiêu chuẩn Premier League, còn Cherki dù sáng tạo nhưng lười hỗ trợ phòng ngự và chọn vị trí kém – điều từng bị Pep Guardiola cảnh báo mùa trước.

Khi Rodri vắng mặt, tiền vệ Elliot Anderson bị gánh vác quá nhiều khối lượng tranh chấp. Chỉ cần Anderson bị vượt qua, hàng thủ Man City lập tức bị xé nát.

Cuộc khủng hoảng của Man City không chỉ dừng lại ở chiến thuật. Những án phạt nặng nề đang treo lơ lửng, bao gồm nguy cơ bị trừ điểm kỷ lục. Thi đấu dưới "đám mây u ám", sự kiên cường ban đầu của các cầu thủ đã biến thành sự chấp nhận u uất. Tâm lý hoang mang này khiến họ đánh mất cường độ và liên tục thất bại trong các cuộc tranh chấp.

Đợt nghỉ hiện tại là khoảng thời gian sống còn để Maresca tìm ra giải pháp. Nếu không thể vực dậy tinh thần chiến đấu và khắc phục lỗ hổng tuyến giữa, Man City hoàn toàn có nguy cơ bị gạt khỏi cuộc đua vô địch Premier League trước khi án phạt chính thức hạ màn.

HỒ VIỆT