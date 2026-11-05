Man City đối mặt nguy cơ bị thêm các cáo buộc

Dù đội chủ sân Etihad đang trong quá trình nộp đơn phúc thẩm và chờ đợi các án phạt chính thức, khiến CLB Man City vẫn chưa biết số phận mình ra sao.

Giai đoạn thành công của Pep cũng bị sờ đến. Ảnh THX

Một làn sóng các giám đốc điều hành từ nhiều CLB đang ráo riết gây áp lực lên ban tổ chức Premier League yêu cầu mở rộng điều tra và đưa ra các cáo buộc bổ sung đối với Man City cho các mùa giải từ năm 2018 đến nay.

Tâm điểm của cuộc tranh luận xuất phát từ các chi tiết then chốt trong bản kết luận của Ủy ban Độc lập khi ra phán quyết chấn động kết tội Man City ở 114/115 vi phạm các quy định tài chính của Premier League trong giai đoạn 2009-2018. Tài liệu kết án đã chỉ ra cách thức các hợp đồng tài trợ của Man City với các đối tác đến từ Abu Dhabi bị thổi phồng giá trị thực chất thông qua các khoản đầu tư ngụy trang từ chủ sở hữu. Ủy ban xác định Man City và các nhà tài trợ này là "Bên liên quan".

Chính điều này đã kích hoạt câu hỏi nghi vấn từ giới lãnh đạo các đội bóng: "Điều gì đã thực sự thay đổi sau năm 2018?" Nếu mối quan hệ giữa CLB và các nhà tài trợ không hề thay đổi trong khi doanh thu thương mại vẫn giữ ở mức cao kỷ lục, đó sẽ là căn cứ cốt lõi để đưa ra thêm các cáo buộc vi phạm trong những mùa giải tiếp theo.

Cuộc điều tra ban đầu vốn xuất phát từ loạt email rò rỉ do tờ Der Spiegel công bố vào tháng 11-2018, nhưng các đối thủ cho rằng giai đoạn sau đó không thể nghiễm nhiên được xem là "sạch sẽ".

Giai đoạn từ năm 2018 trở đi đánh dấu thời kỳ thống trị rực rỡ nhất trong lịch sử Premier League dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola. Đội bóng thành Manchester đã thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi giành 6 chức vô địch quốc gia trong vòng 7 mùa giải, bao gồm chuỗi 4 lần đăng quang liên tiếp, một cú ăn ba quốc nội và cú ăn ba lịch sử mùa giải 2022-2023 bao gồm danh hiệu Champions League đầu tiên.

Mặc dù Ủy ban Độc lập có thể đưa ra khuyến nghị tước bỏ các danh hiệu vô địch của Man City trong các năm 2012, 2014 và 2018, khả năng này vẫn đang bỏ ngỏ. Việc các danh hiệu từ sau năm 2018 chưa bị sờ tới khiến không ít ban lãnh đạo đối thủ bất bình, bởi theo lý luận của họ thì thành công hiện tại của Man City được xây dựng trực tiếp trên nền tảng của giai đoạn bị kết tội trước đó.

Bất chấp áp lực gia tăng, Premier League đang phải đối mặt với một thế "tiến thoái luỡng nan" nghiêm trọng. Ban tổ chức giải đấu và nhiều giám đốc điều hành lo ngại rằng một cuộc điều tra mới – khi chưa có sẵn các bằng chứng như giai đoạn trước – có thể kéo dài thêm 5 đến 6 năm. Điều này sẽ tiếp tục bào mòn hình ảnh của giải đấu trong bối cảnh các bên đều muốn sớm khép lại vụ việc.

Do đó, giới quan sát nhận định việc đe dọa mở rộng điều tra giai đoạn sau năm 2018 nhiều khả năng sẽ được sử dụng như một "quân bài thương lượng". Premier League có thể dùng áp lực này để buộc Man City chấp nhận các hình phạt thể thao nghiêm trọng trong vụ án hiện tại mà không kéo dài quá trình khiếu nại.

Ngoài ra, đòn bẩy pháp lý này cũng có thể thúc đẩy một sự thay đổi thượng tầng, thậm chí là một cuộc bán lại CLB bắt buộc hoặc tự nguyện dưới sự can thiệp của Cơ quan Quản lý Bóng đá Độc lập, nhằm đảm bảo các nhà đầu tư tương lai không bị đe dọa bởi những án phạt kéo dài vô tận.

LONG KHANG