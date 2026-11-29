Chỉ sau ba trận đấu chính thức dẫn dắt Man United, Pochettino đã phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất sự nghiệp huấn luyện. Thảm bại 0-4 trước Brentford ngay tại Old Trafford thể hiện sự bất lực của chiến lược gia người Argentina trước một tập thể đã hoàn toàn mất phương hướng.

HLV Pochettino. Ảnh THX

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Pochettino không ngần ngại thừa nhận thực tế phũ phàng. Khi được hỏi liệu công việc tại Old Trafford có khó khăn hơn những gì ông hình dung ban đầu hay không, nhà cầm quân người Argentina thẳng thắn chia sẻ: "Tất nhiên là có. Chúng tôi không bao giờ mong đợi những kết quả như thế này, nhưng đó là thực tế và chúng tôi phải chấp nhận nó".

Ông cay đắng giải thích rằng tinh thần chạm đáy đã khiến đội bóng sụp đổ ngay khi nhận bàn thua đầu tiên: "Khi niềm tin quá thấp, việc bị thủng lưới ngay từ cú sút trúng đích đầu tiên khiến các cầu thủ vô cùng khó phản ứng. Kết quả này thật sự quá đau đớn, khi đối thủ có 4 cú sút trúng đích và ghi 4 bàn".

Đáng chú ý, Pochettino cũng đưa ra lời cảnh báo thẳng thắn dành cho các học trò và ban lãnh đạo về việc không thể mãi bấu víu vào quá khứ vàng son. "Chúng tôi là Man United, nhưng bạn không thể chiến thắng chỉ bằng cái tên hay lịch sử. Chúng tôi phải đá ngang ngửa với đối thủ trên mọi khía cạnh", ông nhấn mạnh.

HLV người Argentina kêu gọi toàn đội phải dũng cảm đối mặt với thực tại: "Đôi khi chúng ta phải nếm trải nỗi đau. Đây là lúc phải chịu đựng nỗi đau đó, và từ điểm tựa này, chúng tôi bắt buộc phải đi lên".

Trước màn trình diễn bạc nhược của Quỷ đỏ, truyền thông Anh đã đưa ra những lời bi quan. Trên báo Independent, cây viết Richard Jolly giật dòng tiêu đề đầy cay nghiệt: "Viễn cảnh xuống hạng đang đến với đội hình thảm họa này của Man United", đồng thời mô tả đây là "một kết quả nhục nhã của một đội bóng nhục nhã". Tờ báo chỉ ra rằng hàng phòng ngự của Quỷ đỏ đã thi đấu thảm hại đến mức biến các trận thua đậm trở thành điều bình thường.

Đồng quan điểm, Sky Sports nhận định rằng Man United đang tệ hơn qua từng tuần và phải chính thức tự coi mình là đội bóng trong cuộc đua trụ hạng. Tờ báo mô tả bức tranh sụp đổ toàn diện: hàng thủ liên tục phá những kỷ lục tồi tệ, hàng tiền vệ mênh mông đến mức xe buýt có thể đi qua, còn hàng công hoàn toàn thiếu vắng niềm tin và sức phản kháng.

Trong khi đó, nhà báo Jonathan Wilson của The Guardian cảnh báo rằng Quỷ đỏ cần đây phải là "thời khắc đen tối nhất để tránh điều không tưởng". Bài viết nhấn mạnh sự lệch pha khủng khiếp giữa vị thế thương hiệu và phong độ trên sân cỏ, khẳng định nếu bình minh không sớm đến tại Old Trafford, nguy cơ rớt hạng từ một cơn ác mộng phi lý sẽ biến thành sự thật hiện hữu đối với Man United.

Lịch thi đấu tiếp theo của Man United trong tháng 12: 02-12: Newcastle United vs Man Utd (Sân khách) – Premier League

05-12-2026: Man Utd vs Coventry City (Sân nhà) – Premier League

08-12-2026: Man Utd vs RB Leipzig (Sân nhà) – Champions League

13-12-2026: Crystal Palace vs Man Utd (Sân khách) – Premier League

20-12-2026: Arsenal vs Man Utd (Sân khách) – Premier League

27-12-2026: Man Utd vs Nottingham Forest (Sân nhà) – Premier League

LONG KHANG